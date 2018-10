Le Quatuor Tana est l'invité de Tapage nocturne

L'actualité de la semaine

Extraits du CD "Musique pour le lever du jour"

De et par Mélaine Dalibert (composition et piano)

REF Elsewhere 002

A réécouter : nous avions reçu Melaine Dalibert dans Tapage nocturne en studio en janvier dernier.

Les invités de Tapage nocturne : Le Quatuor TANA

Live enregistré le 18 octobre 2018 au studio107 de Radio France

Le quatuor TANA est composé de Antoine Maisonhaute violon, Ivan Lebrun violon, Maxime Desert alto et Jeanne Maisonhaute, violoncelle

Philip Glass est sans nul doute le compositeur contemporain le plus connu du grand public. Car le grand talent de Glass a devancé depuis longtemps la tendance actuelle d’ouverture, celle du grand dégel esthétique.

La technique de composition de Philip Glass est basée sur la progression répétition par addition, technique qu’il a adoptée après avoir découvert la musique indienne. Elle est devenue sa signature dynamique reconnaissable dès les premières secondes, dans ses musiques conceptuelles, d'opéras, musiques de films...

Dans son catalogue, on trouve sept quatuors, qui sont souvent le reflet de sa quête compositionnelle. Le quatuor Tana, s’est emparé de ces quatuors avec talent, proposant une interprétation personnelle et juste, qui donne aux oeuvre de Philip Glass un éventail de couleur rarement atteint.

Parution du CDIntégrale des quatuors à cordes de Philip Glass par le Tana Quartet

Chez Megadisc Classics

A NOTER : le dimanche 21 octobre au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme, journée "Crazy Day with Philip Glass !" de 11h à 18h par le Quatuor Tana.

