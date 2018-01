Le pianiste Melaine Dalibert est l'invité de Tapage nocturne

La madeleine de Bruno Letort

John Cage

" Music for amplified toy pianos "

Xenia Pestova et Pascal Meyer, pianos-jouets

REF NAXOS

Tapage nocturne reçoit ce soir Melaine Dalibert pour un live et une interview enregistrés au studio 106 de Radio France le 04 janvier 2018.

Après notre madeleine de première partie d'émission, restons dans le monde du piano, celui esquissé par Melaine Dalibert.

Si il est connaisseur de la chose minimaliste - il défend comme interprète des compositeur comme Morton Feldman - il n’en n’oublie pas d’autres rives, comme en témoignent ses interprétations d’œuvres de Gérard Pesson ou Stefano Gervasoni.

A ce tableau pluriel, il convient d’ajouter celui de compositeur. Si son travail est fondé sur des processus rigoureux de composition, notamment des algorithmes, et prétend « bannir toute visée narrative ou sentimentale » (Melaine Dalibert), il n'en n’est pas moins traversé d'une vibrante force spirituelle, d'un lyrisme abstrait qui évoque la musique de Morton Feldman, la peinture d'un Mark Rothko.

B.Letort.

, © Radio France / Soizic Noël

Morceaux joués en live par Melaine Dalibert sur le piano du studio 106 :

Peter Garland

Elegy for all of us (2003)

Morton Feldman

Extension 3 (1952)

Melaine Dalibert

En Abyme (2014)

Melaine Dalibert

Musique pour le lever du jour (2017)

, © Radio France / Soizic Noël

Musiques en plus, extrait des deux CD suivants :

Melaine Dalibert

CD Ressac

REF Another Timbre

Melaine Dalibert

CD Quatre pièces pour piano

CD édité à compte d'auteur en 200 exemplaires

Le CD sur Inactuelles

facebook Melaine Dalibert