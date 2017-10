Le pianiste François Rossé est l'invité de Tapage nocturne

La madeleine de Bruno Letort

Peteris Vasks

Elégie

Kronos Quartet

Extrait du CD String Quartet n°4

REF NONESUCH

Notre invité ce soir est le pianiste François Rossé

Entretien et improvisations au piano enregistrés le 05 octobre 2017 au studio 107 de Radio France

Insatiablement curieux, François Rossé puise dans les traditions musicales et les pratiques instrumentales la multiplicité de ses facettes. Tour à tour improvisateur, compositeur est expérimentateur, il a poli au fil du temps une unicité de langage, qui fait de lui un personnage à part, un trublion de la musique de création...

, © Radio France / Soizic Noël

François Rossé, né en 1945 en Alsace, est pianiste de formation, compositeur et improvisateur autodidacte. Il a étudié aux conservatoires de Strasbourg, de Nancy, puis au Conservatoire de Paris. Élève d’Olivier Messiaen, il a également suivi l’enseignement de Betsy Jolas, Ivo Malec et Paul Méfano.

François Rossé développe un style musical poly-culturel, nourri de ses rencontres et de sa volonté d’intégrer l’improvisation et les musiques de traditions orales. Il écrit à destination des professionnels mais aussi des élèves et pour des formations très différentes

S’il fallait qualifier en un mot le parcours de François Rossé, ce pourrait être « atypique ». Il a été nommé en 1991 conjointement Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres et "Maistre Dégustateur d'Aligot" par l'Amicale des Cantalès et des Buronniers des Monts d'Aubrac !

Biographie complète sur le site du CDMC