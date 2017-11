Le live de Tapage nocturne : Le trio Jean-Jacques Birgé / Antonin Tri Hoang / Samuel Ber

La madeleine de Bruno Letort

Georg Crumb

La nuit des insectes électriques

Extrait de "Black Angels : Thirteen images from a dark land"

The Gidaka Quartet

REF CALA CACD 77001 (1995)

Le live de Tapage nocturne :

Le trio Jean-Jacques Birgé (claviers et autres), Antonin-Tri Hoang (anches et piano), Samuel Ber (batterie et percussions)

Enregistré au studio 107 de Radio France le jeudi 02 novembre 2017

Depuis des décennies, Jean-Jacques Birgé cultive l'inouï : des lapins mis en scène dans un opéra improbable, jusqu'aux applications pour smartphone, en passant par l'imprévisible Machiavel interactif, et des cinés-concerts... chaque environnement est pour Jean-Jacques Birgé l'occasion de nouvelles créations.

Elles ont toutes en commun de raconter des histoires, et d'entretenir souvent un rapport particulier à l'image, questionnant celle-ci ou jouant avec les codes.

Pour évoquer ce drôle d'itinéraire, nous avons reçu Jean-Jacques Birgé pas plus tard qu'hier en studio pour Tapage nocturne, avec deux jeunes complices : Antonin-Tri Hoang et Samuel Ber.

Le projet de nos trois musiciens s'appelle L'isthme des ismes. Ils ont joué pour nous en live les cinq thèmes suivants : L'isthme des ismes, Fascisme, Communisme, Anarchisme, Capitalisme.

J'ai donc proposé à mes deux acolytes de participer à Tapage Nocturne.

Antonin-Tri Hoang a déjà 27 ans et il est au sax alto, à la clarinette basse et au piano. Samuel Ber est le benjamin de notre trio, et du haut de ses 22 ans, il joue de la batterie et d'un set de percussion incluant woodblocks, gongs chinois et thaïlandais, bol tibétain, tam-tam symphonique, bongos et djembé. J'ai été raisonnable en n'emportant qu'un clavier, plus un harmonica, une varinette, un appeau et une guimbarde ; par contre mon ordinateur est rempli d'échantillons, percussions à clavier, guitare électrique, aboiements de berger allemand, sons inouïs, et même un orchestre symphonique quasi varésien !

Comme nous improvisons le plus librement possible j'ai suggéré un cadre canalisant nos débordantes imaginations. J'ai donc proposé quatre pièces éminemment politiques regroupées sous le titre critique L'isthme des ismes :

1. Fascisme (Chaque fois que l’un de nous exprime sa singularité , il est réprimé jusqu’à l’annihilation totale de l’ensemble)

2. Communisme (Organisation de l’ensemble dans un esprit productiviste, ça roule !)

3. Anarchisme (Liberté de chacun dans le respect de l’autre, en toute complémentarité)

4. Capitalisme (Exploitation des ressources jusqu’à leur épuisement)

5. L'isthme des ismes ( il ne s'agit pas de chaque fois composer une métaphore musicale du système énoncé, mais de générer les réflexions intimes qui nous échappent lorsque nous improvisons. Nous tournons autour du pot, troublés par les ambiguïtés que chaque "isme" produit sur les populations et sur soi-même en l'occurrence. Ces prétextes génèrent ainsi un échange de propos sonores que nous affinerons verbalement l'enregistrement terminé.)

(Extraits du blog de JJ Birgé)

Le blog de JJ Birgé

Musiques additionnelles dans l'émission, extraits des CD suivants :

CD BIRGÉ - HOUELLEBECQ / Établissement d'un ciel d'alternance

Michel Houellebecq - slam

Jean-Jacques Birgé - clavier, processeur vocal

REF GRRR 2026 (2007)

CD LONG TIME NO SEA / EL STRØM (Birgé Lyregaard Gattino)

Birgitte Lyregaard - chant

Sacha Gattino - sampler, percussion, cythare, harmonicas, guimbardes

Jean-Jacques Birgé - Theremin, Tenori-on, Mascarade Machine, claviers, anches, harmonicas, guimbardes

REF GRRR 2029 (2017)