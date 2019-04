Le Duo Fatrassons (Rosa Parlato et Sarah Clenet) sont les invitées de Tapage Nocturne

La madeleine sonore de la semaine, par Bruno Letort

Christine Hanson

« Osseus labyrinth »

Par Christine Hanson (violoncelle) et Dave Formula (claviers)

Extrait du CD « The organ of Corti »

REF Off Records (2011)

Les invitées de la semaine sont Rosa Parlato et Sarah Clément, du duo Fatrassons

Interview enregistrée au studio 761 de Radio France le 08 avril 2019

Né de la rencontre entre la flûtiste Rosa Parlato et la contrebassiste Sarah Clénet, le duo Fatrassons explorent les souffles, les cordes, les voix, et leur transformation en temps réel. Le duo tisse des mailles de trames sonores, qui se croisent, s’entremêlent, ou s’opposent.

Le duo Fatrassons vient de signer un nouvel opus discographique, baptisé " Plus près de l’entrée que de la sortie ", qui est sorti en octobre 2018 chez le Petit Label.

Extraits de l’album diffusés pour l’illustration sonore de l’interview :

" Les yeux fermés "

" Dans une Thonet "

" Le long de la bibliothèque en teck "

" Près de la desserte "

" Les jambes croisées "

" Les oreilles à l'affut "

" Devant un miroir "