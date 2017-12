Le compositeur Nicola Sani est invité de Tapage nocturne

La madeleine de Bruno Letort

Jacob TV

"Grab it"

Par The Electric Kompany

Extrait du double CD / DVD "Shining City"

REF BASTA LC01460

L'invité du jour est le compositeur Nicola Sani

Perpétuant la tradition créative si riche et singulière de la péninsule italienne, Nicola Sani invente sous toutes formes et latitudes des opus allant du théâtre musical à l'installation sonore, de l'acousmatique à la forme instrumentale en passant par la musique de film.

Outre cette facette de créateur, il multiplie les activité, fondant et dirigeant le projet « Sonora », s'immergeant dans le monde de l'opéra comme directeur artistique, trouvant même le temps de rédiger « Musica Espanza », un essai sur le langage musical.

Illustrations musicales de l'émission :

Nicola Sani

Oltre Il Deserto Spazio

Come Una Specie di Infinito

Extraits du CD "Raw"

Contempoartensemble

REF Stradivarius‎ STR 37022

Nicola Sani

Terra, for percussion and electronics

Extrait du CD "Elements"

Roberto Fabbriciani

REF Stradivarius STR 33766

Nicola Sani

Extrait du CD "In Red"

Quartetto d'Archi di Torino

Ensemble Algoritmo

REF STRADIVARIUS STR 33919

Nicola Sani

Seascapes pour orchestre et électronique

Extrait du double CD "Impulse"

Enregistrement TELOS

Nicola Sani est né à Ferrara en Italie en 1961. Il est compositeur, directeur artistique de maisons d'opéra, essayiste et journaliste, et responsable culturel.