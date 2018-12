Le compositeur Jean-Paul Dessy est l'invité de Tapage nocturne

L'actu de la semaine, par Bruno Letort

Tapage nocturne reçoit ce soir Jean-Paul Dessy

L'univers de Jean-Paul Dessy s'arrime tant à son parcours classique qu'aux chemins de traverse qu'il a beaucoup arpentés. Il esquisse depuis longtemps maintenant des passerelles éclairées entre les esthétiques et les approches multiples du langage musical.

Nourri tout autant par les transes électriques de Jimmy Hendrix que par les marées sonores de Scelsi, il est un artiste qui ne renie pas la part chantante de l'âme. Toujours en quête d’une spiritualité au delà des faits religieux, il compose « Requiems » au pluriel, qui propose une introduction au repos, à la paix insaisissable qui habite les profondeurs de la Vie.

BIO : Chef d'orchestre et violoncelliste belge, Jean-Paul Dessy est également compositeur, mais aussi titulaire d'une maîtrise en philosophie et lettres.

Il a dirigé plus de cent vingt créations mondiales et enregistré plus de cinquante CD de musique classique contemporaine, recevant de multiples récompenses (Le Choc du Monde de la Musique et de Classica, les cinq étoiles de BBC Magazine, etc.).

Compositeur de musique symphonique, musique de chambre et musique électronique, il crée celle de l'opéra Kilda, l'île des hommes-oiseaux, qu'il dirige lors de l'ouverture du Festival d'Edimbourg en 2009. Sa pièce L'ombre du son a reçu le prix Paul Gilson des Radios Publiques de Langue Française.

Auteur de nombreuses musiques de scène, il écrit pour Jacques Lasalle, Denis Marleau, Anne-Laure Liégeois, David Géry, Lorent Wanson ou Frédéric Dussenne, pour des chorégraphes tels que Carolyn Carlson, Frédéric Flamand ou Nicole Mossoux, pour les films et les défilés du styliste Hussein Chalayan ou encore pour les Levers de soleil de Bartabas.

Le Chant du Monde / Harmonia Mundi a publié deux CD consacrés à ses compositions : The Present's presents et Prophètes pour violoncelle seul, dont il est également l'interprète.

Son univers s'arrime tant à son parcours classique qu'aux chemins de traverse qu'il a beaucoup arpentés (rock et électro). Jean-Paul Dessy inscrit sa recherche musicale dans le champ du sacré : le concert comme liturgie, la pratique instrumentale comme voie de méditation, la composition comme lieu de prophétie, le son comme révélation.

Jean-Paul Dessy est le directeur Artistique de l'ensemble Musiques Nouvelles depuis 1997.

ILLUSTRATIONS MUSICALES DE L'INTERVIEW :

Extraits du CD "Requiems" de Jean-Paul Dessy

Paru sur le label CYPRES

(décembre 2018)