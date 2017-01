Laurent Durupt et l'ensemble LINKS

Les actus et madeleines de la semaine

Par Bruno Letort :

*_To Air One__de Bernard Cavanna

_Erwan Keravec**, cornemuses\

Extrait du CD "Sonneurs"

_*BUDA MUSIQUE_\

_

Par François Bonnet _:

Kevin Drumm

Extrait du coffret de 6 CD "Elipsed Time"

_LABEL SONORIS

Les invités du jour :

Nous avons reçu le 19 janvier dernier au studio 106 de Radio-France, Laurent Durupt et ensemble LINKS pour une session d'enregistrement intitulée Hip Hop Algorithm

Ensemble Links est composé de :Trami Nguyen (clavier) - Elodie Gaudet (alto) - Stanislas Delannoy (batterie) - Vincent Martin (batterie) - VianneyDesplantes (Flugabone - euphonium) et Rémi Durupt (2 platines vinyles DJ)

Sous une forme collective, LINKS regroupe des musiciens engagés dans la création, l'improvisation, ou la composition, et des artistes visuels: photographes, réalisateurs ou scénographes, liés par une passion pour l'art sous toutes ses formes. Ces artistes ont comme projet de proposer de multiples formats de concerts (slide-shows, performances, installations, spectacles pluridisciplinaires) traduisant leur éclectisme et leur désir de lier intimement les différentes dimensions de l'art vivant, tant au travers du travail de la vidéo que de la danse, du cirque ou de la photographie.

Les propositions artistiques les amènent aussi bien vers des oeuvres phares du XXe siècle (Reich, Stockhausen, Ferrari, Xenakis) que des créations de compositeurs d'aujourd'hui (Sakai, Bedrossian, Jodlowski, Ricks…).

Outre les projets produits en France et à l'étranger, ils créent un espace de rencontre et de vie musicale s'adressant en médiation à tous les publics.