La violoncelliste Séverine Ballon est l'invitée de Tapage nocturne

La madeleine de Bruno Letort

Michael Nyman

Extraits du CD « No time in Eternity »

Ensemble Céladon

Paulin Bündgen, contre ténor

Aeon AECD 1757 (2017)

L'invitée de Tapage nocturne : Séverine Ballon

Séverine Ballon incarne avec brio, l’une des les plus aventureuses et des plus fécondes violoncelliste de la scène contemporaine. Formée en Allemagne, vivant entre Paris et les Etats-Unis, elle a forgé à sa passion pour la création au contact des compositeurs les plus créatifs de notre temps, Séverine Ballon est l’une des musiciennes les plus hétéroclites et généreuses.

Toujours sur la brèche, particulièrement dynamique, elle est ouverte à tous les époques, du baroque, qu’elle joue dans des orchestres et ensembles spécialisés dès que l’occasion se présente, à la création la plus aventureuses, en soliste ou dans un ensemble comme Multilatéral.



Cette interprète à l’énergie hors-norme, projette le jeu du violoncelle bien au-delà des limites habituellement consenties par l’instrument. Séverine Ballon est l’invitée de ce Tapage Nocturne.

(Interview enregistrée le 30 août 2018 au studio 151 de Radio France)

Le dernier enregistrement de Séverine Ballon, "Inconnaissance", est paru sur le label All That Dust

