La violoncelliste Noémi Boutin est l'invitée de Tapage nocturne

La madeleine de Bruno Letort

Toru Takemitsu

Litany

Kotaro Fukuma, piano

REF NAXOS 8570261

Noémi Boutin est l'invitée de Tapage nocturne

Interview et Live au violoncelle enregistré le 07 décembre 2017 au studio 107 de Radio France

Notre invitée ce soir est Noémi Boutin, musicienne aux multiples facettes, qui au gré de ses rencontres et de sa quête, a façonné de passionnants chemins de traverse.

C'est une artiste aussi complète que singulière, qui développe avec son violoncelle un langage virtuose et sensible. Elle est venu jouer pour nous et répondre à quelques questions au micro de Bruno Letort, en studio à Radio France la semaine dernière.

, © Radio France / Soizic Noël

Morceaux interprétés en live par Noémi Boutin :

Jean-François Vrod : Nono Cello Emoi

Jean-Sébastien Bach : Sarabande et bourrées, Suite n°3

François Sarhan : Amitié

Frédéric Pattar : Drink me

Extraits musicaux additionnels au Live, issus de l'album :

Benjamin Britten

Cello Suites

Noémi Boutin, violoncelle

Label NoMadMusic(2017)

Actus :

Spectacle "La tête à l'envers" avec Noémi Boutin et Sylvaine Hélary

au Havre du 16 au 19 décembre 2017 pour le festival Ad Hoc !