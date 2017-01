La compositrice Christine Groult invitée de Tapage Nocturne

Les actualités et madeleines de la semaine :

Par François Bonnet :

Rashad Becker

Traditional Music of Notional Species Vol II

PAN 74 (2016)

Par Bruno Letort :

Morton Feldman

*_The viola in my Life\

*_Ensemble Recherche

MONTAIGNE MO 782018 (1992)

L'invitée de notre Tapage Nocturne est la compositrice Christine Groult

Emission enregistrée le 13 décembre 2016 à l'INA GRM

• Crédits : Soizic Noël

Illustrations musicales de l'interview :

Christine Groult

Si l'oiseau par hasard...

Pierre Cantabile

Vertiges

Promenade d'enfance

Dévoilement

Extraits du CD "La condition captive"

Label TRACE 023 (2006)

Christine Groult

Si je les écoutais

Extrait de la création au festival "Multiphonies 2007-2008" à Radio-France

Christine Groult

Etincelles

Extrait du CD "Etincelles"

Label MOTUS M306 012 (2006)