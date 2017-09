L'invité de Tapage nocturne est Philippe Franck, pour Le festival "Sonic City"

Séquence Hommage à la mémoire de John Abercrombie

Le 22 août dernier John Abercrombie, s’envolait à l’âge de 72 ans vers d’autres cieux, nous laissant un peu orphelin de cette guitare si personnelle qu’il cultivait.

John Abercrombie

Remembering, extrait de "Timeless"

ECM

Le Festival City Sonic (30.08 au 30.09.17) avec Philippe Franck

Dans quelques jours, le 7 septembre prochain, s’ouvre la quinzième édition du festival City Sonic, Festival dédié à la diversité créative des arts sonores dans l’espace urbain. Ce festival international de création regroupe plus d’une soixantaine d’artistes issus de différentes disciplines dans plusieurs lieux culturels, patrimoniaux et insolites, avec le son, dans toutes ses dimensions actuelles, aventureuses et poétiques…

Pour nous parler de cet événement, nous avons reçu Philippe Franck, son directeur artistique.

Historien de l’art, concepteur et critique culturel, producteur, créateur sonore et intermédiatique, Philippe Franck est directeur de Transcultures, Centre des cultures numériques et sonores. Il est le fondateur et directeur artistique du festival international des arts sonores City Sonic (depuis 2003) et des Transnumériques, biennale des cultures numériques (depuis 2005) en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Festival dédié à la diversité créative des arts sonores dans l’espace urbain, City Sonic présente chaque année, en septembre, depuis 2003, des œuvres in situ réunissant plusieurs lieux de la ville audio métamorphosée. Pour cette quinzième édition, City Sonic et sa structure initiatrice/organisatrice Transcultures, Centre des cultures sonores et numériques s’installent à Charleroi pour faire du centre-ville leur nouveau territoire d’écoute active et créative.

Ce festival international de création, qui se tiendra jusqu'au 30 septembre, regroupe plus d’une soixantaine d’artistes belges et internationaux issus de différentes disciplines (arts visuels et numériques, musiques électronique et contemporaines, littérature/poésie, créations radiophoniques, design…) dans plusieurs lieux culturels, patrimoniaux et insolites, avec le son, dans toutes ses dimensions actuelles, aventureuses et poétiques, en trait d’union dynamique.

Editorial du festival 2017, par Philippe Franck

Extraits musicaux diffusés lors de l'émission :

Duo Pastoral (Christophe Bailleau Philippe Franck) - CD “L’échappée belle” - Label Transonic

- CD “L’échappée belle” - Label Transonic Mathilda Cohen Delmas Passemur (extrait)

Passemur (extrait) Les Ours Bipolaires (Werner Moron Philippe Franck) - Une petite fille - Solstice

- Une petite fille - Solstice Catrine Godin Paradise Now - Ceci n'est pas un paysage - CD City Sonic 017

- Ceci n'est pas un paysage - CD City Sonic 017 Leo Kupper - Homme vibre - CD City Sonic 017

- Homme vibre - CD City Sonic 017 Todor Todoroff - Requiem for a city (excerpt) - CD City Sonic 017

- Requiem for a city (excerpt) - CD City Sonic 017 Charlemagne Palestine - Live at Bang ! (opening-edit)- CD City Sonic 017

- Live at Bang ! (opening-edit)- CD City Sonic 017 Feromil - Le port et ses fantômes (edit) - CD City Sonic 017

- Le port et ses fantômes (edit) - CD City Sonic 017 Isa Belle - Touch of bowls (Massages sonores) - CD City Sonic 2005 (extrait)

- Touch of bowls (Massages sonores) - CD City Sonic 2005 (extrait) Alain Wergifosse - AN FT- CD City Sonic 017 (extrait)

- AN FT- CD City Sonic 017 (extrait) Golden Hello - une video (City Sonic live edit) - CD City Sonic 017 (extrait)

- une video (City Sonic live edit) - CD City Sonic 017 (extrait) Quattrophage featuring Black Sifichi - Brutal Sketch - CD City Sonic 2015

