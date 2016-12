Juan Arroyo et Jeanne Maisonhaute, invités de Tapage nocturne

// Les actualités et madeleines de la semaine //

Par François Bonnet :

Anthony Child

*_Electronic Recordings from Maui Jungle Vol. 2_REF MEGO* EMEGO 230

Par Bruno Letort :

John Zorn

*_For your eyes only\

*_Tokyo Symphony Orchestra, Dir Yuji Takahashi

Extrait de Real Time

FONTEC FOCD 3151 (1991)

// Nos deux invités de la semaine sont Juan Arroyo, compositeur et Jeanne Maisonhaute, violoncelle //

Nous les avons enregistrés au studio 107 de Radio France le 22 décembre dernier.

Oeuvres jouées de Juan Arroyo, par Jeanne Maisonhaute, TanaCello (violoncelle hybride, instrument créé par Juan arroyo) :

Saynatasqa

Sikuri IV

Sikus

Sismo

Smaqra