Jean-Marc Fessard et Béatrice Berne (clarinettes) sont les invités de Tapage Nocturne

Les actus et madeleines de la semaine

Par François Bonnet :

Beauty Will Be Amnesiac Or Will Not Be At All

Jérôme Noetinger, Anthony Pateras

Synergy Percussion

REF IMMEDIATA IMM009

Par Bruno Letort :

Louis Andriessen

Workers Union

Bang on a Can

REF CANTALOUPE CA 201012

Les invités du jour sont les deux clarinettistes Jean-Marc Fessard et Béatrice Berne

Béatrice Berne et Jean-Marc Fessard, on fait de la musique d’aujourd’hui leur terrain de jeu.

Collectant et créant des œuvres nouvelles pour deux clarinettes, les deux instrumentistes présentent dans un opus discographique surprenant, baptisé « French Clarinet Exports », une véritable anthologie de huit duos consacrés aux facettes de la musique française du XXIe siècle. D’Ivan Bellocq à Philippe Hersant, de Thierry Escaich à Bernard Cavanna, le duo a esquissé une cartographie de créateurs, loin des sentiers battus, jonglant avec brio au milieu des esthétiques et écoles.

, © Radio France / Soizic Noël

Extraits joués en live au studio 107 :

*Christine Mennesson

*Infinite breathing 5

Comme une houle mêlée de varech et d’embruns

*Philippe Hersant

*Extraits de 10 Duos

*Ivan Bellocq

*Impasse, extrait

Et des extraits du CD "French clarinett exports"

par Jean-Marc Fessard et Béatrice Berne

est paru chez CLARINET ET SAXOPHONE CLASSICS en janvier 2017