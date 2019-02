Jean-Jacques Birgé et Erwan Keravec sont les invités de Tapage nocturne

L'actu de la semaine, avec Jean-Jacques Birgé

Jean-Jacques Birgé est un drôle de trublion de la musique d’aujourd’hui. Défricheur, il l’est depuis ses premiers pas dans le mondes sonores, car pour lui c’est une manière de voir plus loin, de redessiner les cartographies du sonore.

Cultivant les surprises, les décalages, il propose « Le centenaire de Jean-Jacques Birgé 1952-2052 », un album rétrofuturiste, qui se réapproprie les timbres de chaque décennie, depuis sa naissance en 1952 jusqu’à la date de son centenaire imaginé.

C'était l'occasion pour Tapage nocturne, de revenir sur son itinéraire aux contours multiples.

Extraits diffusés du CD "Centenaire" pour illustrer l'interview :Les Années 50, Le tombeau de Birgé, Les Années 70, Les Années 60, Les Années 2030, Les Années 1980, Les Années 2000, Les Années 2010 et Les Années 2020

L'album sur Bandcamp

L'invité du jour est Erwan Keravec

, © Radio France / Soizic Noël

Erwan Keravec, est sans nul doute un sonneur atypique, grâce à lui on n’en finit pas de découvrir les insoupçonnables possibilités de la cornemuse. En rencontre avec la chorégraphie, l’improvisation libre, ou encore la musique contemporaine, cet aventurier suscite de nouvelles œuvres auprès de compositeurs d’aujourd’hui, enrichissant ainsi un répertoire dont les cloisonnements s’effritent.

Pour le projet Extended Vox, Erwan Keravec marie la cornemuse aux audacieux Cris de Paris (24 chanteurs) un chœur rompu à des collaborations inédites avec des comédiens, danseurs, plasticiens, metteurs en scène, vidéastes et chorégraphes. Dirigés par Geoffroy Jourdain, ces passionnés ont un répertoire original qui brasse allègrement musiques baroque, romantique, pop, traditionnelles, électronique et contemporaine.

Cerise sur le gâteau : Wolfgang Mitterer et Bernhard Lang, deux pointures de la composition connues pour leur implacable maîtrise de l’utilisation de la voix, ont relevé le défi.

Illustrations sonores de l'interview :

Extraits de l'Album "Sonneurs", édité chez BUDA Musique (2017) :

Erwan Keravec : Sans Titre Provisoire

Susumu Yoshida : Ode Funèbre à Tristan

Wolfgang Mitterer : RUN

Samuel Sighicelli : SPAS

, © Buda Musique

Et extrait de l'album "Vox" édité chezBUDA Musique(2015)

Erwan Keravec et Beñat Achiary : New Era

, © Buda Musique

Le programme d'Extended Vox :

Hermetika VIII de Bernhard Lang

Slow motion_x de Wolfgang Mitterer

N°20/58, pour cornemuse et bande d’Heiner Goebbels

Les dates à venir pour Extended Vox :

01/02 : Le Quartz, scène nationale de Brest

02/02 : Au Lieu unique, dans le cadre de La Folle Journée à Nantes

07/07 : A la Scène Nationale d'Orléans