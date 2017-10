Hélène Devilleneuve, invitée de Tapage nocturne

La madeleine de Bruno Letort

Olivier Messiaen

Oraison

par l'Ensemble d'Ondes Martenot de Montréal

Extrait de : An Anthology Of Noise and Electronic Music / Fourth A-Chronology 1937-2005

Label Sub Rosa SR250

Notre invitée de ce soir est Hélène Devilleneuve

Interview enregistrée au studio 107 de Radio France le 5 octobre 2017

Hélène Devilleneuve est hautboïste et militante d'un subtil mélange de musique de création et de grandes pages du répertoire de compositeurs connus ou moins connus. Dans son dernier enregistrement, paru sur le label Klarthe, elle dresse un panorama de la musique française allant du mystérieux Destenay à Henri Dutilleux, en passant par Bozza et Poulenc avec une sonorité irradiante.

Portait d'une musicienne hors des sentiers battus.

Illustrations musicales de l'émission :

Eugène Bozza :Fantaisie pastorale opus 37*

Francis Poulenc* : Sonate pour hautbois et piano

Édouard Destenay : Trio en si mineur pour hautbois, clarinette et piano opus 27

Pierre Sancan : Sonatine pour hautbois et piano

_Henri Dutilleux : _Sonate pour hautbois et piano

Tous ces morceaux sont extraits de son dernier opus :

Hélène Devilleneuve, hautbois / Rikako Murata, piano

Dutilleux, Destenay, Poulenc, Sancan, Bozza

Ref KLARTHE

Gérard Grisey

Partiels, pour 18 musiciens

Ensemble Court-Circuit, direction de Pierre-André Valade

Extrait de "Gérard Grisey / Les Espaces acoustiques"

Ref ACCORD