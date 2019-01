Tapage nocturne rend hommage à Alain Kremski, puis reçoit Gilles Gobert

Hommage à Alain Kremski, par Bruno Letort

Nous ouvrons cette émission avec un hommage à Alain Kremski, disparu il y a quelques jours.

Pianiste, compositeur, Alain Kremski avait cultivé une spiritualité profonde dans ses oeuvres, en bâtissant des passerelles avec l’Asie, empruntant les sonorités envoûtantes des bols, gongs et techniques vocales de ces régions.

Il y a quelques années, il était l’invité de Tapage Nocturne....

L'invité de Tapage nocturne ce soir est Gilles Gobert

Nous recevrons dans ce Tapage Nocturne le compositeur Gilles Gobert, un compositeur qui élabore un langage musical qui métamorphose les machines en instruments chambristes. Il viendra avec la pianiste Nao Momitani, avec qui il a collaboré pour « Chamber Electronic Music », son nouvel opus discographique, qui vient de paraître sur le label Sub Rosa.

Après avoir étudié la composition au Conservatoire Royal de Mons, Gilles Gobert a suivi des stages en Belgique auprès de Jean-Claude Baertsoen, Jean-Pierre Deleuze et Jean-Marie Rens et à l’étranger avec Helmut Lachenmann, Tristan Murail, Magnus Lindberg, Jonathan Harvey… ainsi que d’informatique musicale à l’IRCAM (Institut de recherche et coordination acoustique-musique/Paris).

Il est actuellement professeur de composition mixte et conférencier en composition au Conservatoire royal de Liège. Il a créé récemment le duo de laptop KNAPP avec le compositeur Gilles Doneux et est directeur musical de l’ensemble de musiques contemporaine OI\I. Ses compositions, jouées par des ensembles et interprètes éminents, ont été entendues dans des festivals comme Ars Musica, Images Sonores, Syntax, Automne Musical de Varsovie, Spark festival for electronic music (Minneapolis – USA).



