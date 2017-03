Ghédalia Tazartès et Low Jack sont les invités de Tapage nocturne

Les actualités et madeleines de la semaine

Par Bruno Letort :

Rhys Chatham

An angel moves too fast to see

Label Table of the Elements

Par François Bonnet :

Giuseppe Ielasi (2017)

3 pauses

Label SENUFO

Soundhohm

Les invités du jour dans Tapage Nocturne sont Ghédalia Tazartès et Low Jack.

Ils sont venus enregistrés le 02 mars dernier dans notre studio 107 de la Maison de la Radio, un live inédit

, © Radio France / Soizic Noël

La musique de Ghédalia Tazartès a toujours été un mystère. Elle passe de la musique concrète à la musique ethnique existante ou inventée, de la poésie au bruit, des boucles et des collages qui nous guident dans des mondes incroyables

Low Jack est compositeur de musique électronique et DJ originaire du Honduras, évoluant depuis quelques années au sein du paysage électronique contemporain, mêlant une musique club avec des sonorités plus expérimentales. Il investit, en live comme en DJ set, aussi bien des discothèques que le réseau des festivals d’art numérique.

Une rencontre surprenante, entre deux univers bien différents, une improvisation inédite entre ces deux personnages, voilà ce qui vous attend ce soir dans notre émission... et pour aller réécouter de visu, ils seront le 16 mars prochain au Générateur de Gentilly, dans le cadre du festival Sonic Protest