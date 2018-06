François Pachet et Jean-François Vrod sont les invités de Tapage nocturne

L'actualité du jour :

François Pachet, pour son livre "Histoire d'une oreille"

Nous ouvrons notre Tapage Nocturne de soir, avec un ouvrage signé François Pachet, chercheur-musicien et guitariste, impliqué dans de nombreux projets scientifiques liant les recherches technologiques les plus avancées et la musique. Il nous convie à un voyage dans son « Histoire d’une oreille », dont le parcours nous emmène de son enfance à l’âge adulte. Cet ouvrage est paru chez Buchet Chastel.

L'invité du jour est le violoniste Jean-François Vrod

Le parcours de Jean-François Vrod est étonnant.

Alors qu’on le classait dans le rayon des musiques traditionnelles, il a cultivé au fil du temps une approche très personnelle, véritable passerelle entre tradition et création. Passionné par le potentiel qu'offre l'électricité et l'informatique, il a choisi également de créer le trio acoustique, « La Soustraction des Fleurs » avec le violoniste Frédéric Aurier, et le percussionniste Sylvain Lemêtre.

Leurs instruments nous font voyager bien au delà des contrées attendues. La Soustraction des Fleurs replante aussitôt ce qu'il cueille pour que leurs bouquets parfumés changent de couleurs selon les saisons…

(B Letort)

CD "Airs de Moyenne Montagne"

Par le trio La Soustraction des Fleurs :

Jean-François Vrod : violon, voix

Frédéric Aurier : violon, voix

Sylvain Lemêtre : zarb, voix

UMLAUT RECORDS UMFR-CD2425 (Janv 2018)

, © Umlaut Records

Pour aller plus loin : Les deux CD précédents "La soustraction des fleurs", et "L'après de l'avant" sont parus aux éditions Radio France / Signature