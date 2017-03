Florian Hecker est l'invité de Tapage nocturne

Les actus et madeleines de la semaine :

Par Bruno Letort :

Iannis Xenakis

Rebonds partie A

Par Kunito Kato, percussions

REF LINN Records (2015)

Par François Bonnet :

Giusto Pio

Motore Immobile

REF SOAVE (_Réédition en vinyl 2017)

L'invité du jour : Florian Hecker

Traduction par Valentina Gardet

Tapage Nocturne ce soir qui nous donne l'occasion de plonger dans l'univers de Florian Hecker, musicien autrichien qui cultive depuis près de 20 ans un art sonore qui navigue entre performance et installation, et participe d'une recherche sur l'espace, le temps, la perception et la matérialisation du son.

Programmation musicale de l'émission avec Florian Hecker :

Articulato Modulator

Chimerisation

Sun_Pandamonium_Stocha_Acid_Zlook

Speculative Solution

A Script for Machine Synthesis

IT ISO 161965