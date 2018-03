Florent Jodelet et Klimperei sont les invités de Tapage nocturne

Première partie :

Tapage nocturne vous fait part de la naissance du nouveau label discographique « Merci pour les sons ».

Derrière ce label, se cache un musicien, figure emblématique de la percussion au service de la création, Florent Jodelet. Il est venu à notre micro pour nous parler de cette naissance et de son premier opus discographique consacré au compositeur Jean-Marc Singier.

Jean-Marc Singier

CD Farandoles de Bribes

Florent Jodelet, percussion / Marie-Josèphe Jude, piano

Ensemble FA / Dominique My, piano et direction

REF Merci pour les Sons MPLS17001 (UVM Distribution)

Deuxième partie

Nous recevons dans Tapage Nocturne ce soir le duo Klimperei, formé de Madame Patate et Christophe Petchanatz, qui cultive avec passion un certain minimalisme.

Klimperei est né en 1985 sous l’impulsion de Françoise Lefèvre et Christophe Petchanatz. Maître de la naïveté, du bizarre, du lunaire, pionnier de la toy music, pilier discret de l’underground français, Klimperei se multiplie en pièces courtes, instrumentales et enfantines depuis plus de trente ans.

Ce duo qui deviendra solo en 2002, se métamorphosera au fil des projets, accueillant des musiciens comme David Fenech, Denis Frajerman ou madame Patate, et c’est d’ailleurs avec celle-ci qu’il est venu nous rendre visite, le 1er mars dernier en notre studio 107 de la Maison de Radio France.

Titres interprétés au studio 107 par Klimperei :

1- Le souffle

2- Quand on est vieux

3- Menuet

4- Alice

5- Je n'ai pas peur

6- Au studio 107

7- Zelenoi si vo

8- I don't know