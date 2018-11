Eryck Abecassis est l'invité de Tapage nocturne

La madeleine de Bruno Letort

Mark-Anthony Turnage

« Blood on the floor »

John Scofield guitare, Peter Eskine batterie

Ensemble Modern, sous la direction de Peter Rundell

REF ARGO 455 292-2 (1996)

, © ARGO

L'invité du jour est Eryck Abecassis

Live enregistré le 08/11/18 au studio 107

, © Radio France / Soizic Noël

Musicien et photographe, Eryck Abecassis entreprend des études de cinéma avant de se tourner définitivement vers la musique en 1981. Son travail s’appuie sur la notion de « noise music », l’hybridation instrumentale et la synthèse sonore.

Sa musique, instrumentale, vocale, électronique ou mixte, s’adresse au théâtre, au cinéma, mais aussi à la rue.

En quête de lieux de concert non conventionnels, Eryck Abecassis anamorphose le spectateur en habitant musical de l’œuvre, créant ainsi de drôle de forme de spectacle.

Oeuvre interprétée au synthétiseur modulaire en live par Eryck Abecassis en studio : Beat Magma III

Les autres extraits musicaux de l'émission : "Rats", "Chiens errants", "crabes" et "termites", sont issus de l'oeuvre générique "Macadam Animal"

, © Radio France / Soizic Noël

ACTU Eryck Abecassis :

MACADAM ANIMAL - complete animals, part 1 and 2 - à la MC 93 - BOBIGNY

Les 5, 6, 7, 8 déc 2018 (le 7 déc avec le Festival Mesure pour Mesure)

Une production : La Muse en Circuit et MC93

Olivia Rosenthal - text, voice, aqua-phonies, amplified objets

Eryck Abecassis - music, voice, amplified objects, vidéo-live