Live du duo PLY, avec Mathias Delplanque et Guillaume Ollendorff

Les actus et madeleines de la semaine

*Par Bruno Letort :

Peteris Vasks

String quartet n°4

Kronos Quartet

NONESUCH (2003)

*Par François Bonnet :

Eryck Abecassis

*_La gueule du loup__

Francisco Merino + Eryck Abecassis

Fragment Factory (2017)

Les invités du jour : Le duo PLY, avec Mathias Delplanque et Guillaume Ollendorff

Ils sont venus enregistrer la semaine dernière pour Tapage Nocturne au studio 107 de la Maison de la Radio

, © Soizic Noël

Ply est le duo formé par Mathias Delplanque et Guillaume Ollendorff.

Mathias Delplanque Mathias Delplanque est compositeur de musique électronique et improvisateur. Il a sorti plus d’une trentaine de disques sous divers pseudonymes (Lena, Bidlo, The Floating Roots Orchestra...) et il partage régulièrement la scène avec des artistes issus d’horizons musicaux variés (E’Joung-Ju, Black Sifichi, Philippe Foch, Rob Mazurek...).

BRUIT CLAIR Records

Guillaume Ollendorff En plus de ses diverses activités éditoriales, Guillaume Ollendorff a produit deux albums sous le nom de Tsé et joué dans divers groupes comme Colder, Mainstream Ensemble, Scratoa. Il est aussi guitariste intermittent pour le Hyperion Ensemble, l’orchestre des compositeurs de musique «spectrale» Ana-Maria Avram et Iancu Dumitrescu.

Les éditions Ollendorff et Desseins

Ils ont entendu parler l’un de l’autre bien avant de se rencontrer, dès 2001 au moment de la sortie du premier album de Lena (le projet de Mathias) et de celui de Tsé (le projet de Guillaume). Les journalistes qui s’y sont intéressés ont comparé les deux disques, effectivement très proches. Leur vraie rencontre n’a cependant eu lieu qu’en 2011, à Berlin. Ils ont immédiatement commencé à faire de la musique, et ont tellement aimé le résultat qu’ils ont continué...

«Notre musique a toujours été créée par sédimentations d’improvisations puis recherche d’une harmonie, d’une érotique même, entre la masse sonore, la voix et la matière textuelle. Nous avons conscience de sonner «expérimental» pour pas mal d’oreilles mais au bout du compte nous considérons notre travail plutôt comme de la chanson française.»

Leur premier album, Sans Cesse, (WARM Records) reprend une session d’enregistrement avec le batteur Pierre Bouglé ainsi que divers montages de guitares enregistrées par Mathias et édités calmement pendant les trois dernières années. Les textes sont de Guillaume avec des emprunts divers, entre autre à Mary Stuart.

Extraits joués pendant le Live :

Tapis Perse / Extrait de "Sans Cesse"

Julie / Extrait de "Sans Cesse"

Lament / Extrait de "Sans Cesse"

Vers / Extrait de "Sans Cesse"

Le Roi Goure

Sacristie