Le compositeur argentin Daniel D'Adamo, invité de Tapage nocturne

Les actualités et madeleines de la semaine :

par Bruno Letort

David Shea

Broken Jade. Four Directions Battle

David Shea

Extrait de "The tower of mirrors"

SUB ROSA SR 94 (1995)

•

par François Bonnet

Phew

Cheer / Encore

Extrait de "Jamming"

BEREKET BPM 003

•

L'invité du jour est le compositeur argentin Daniel D'Adamo, que nous avons enregistré la semaine dernière au studio 107 de Radio France, à l'occasion de la création de son opéra Kamchatka, qui se tient au Théâtre Dunois du 4 au 15 janvier 2017.



• Crédits : Soizic Noël

Programmation musicale : (Enregistrements apportés par Daniel D'Adamo)

Daniel D'Adamo

Les bataillons rentrent au camp

Extrait de _La haine de la musique, monodrame scénique

Ensemble TM+, dir. Laurent Cuniot

Lionel Monier comédien.

Daniel D'AdamoFrontières Alliages, pour ensemble orchestralEnsemble Contrechamps, dir Clement Power

Daniel D'AdamoCercle, pour clarinette et ensembleEnsemble L'Instant Donné,

Mathieu Steffanus clarinette

Daniel D'AdamoA Faradey Cage, pour marimba et électronique

Laurent Mariusse marimba.

Daniel D'AdamoPlier Deplier, pour quatuor à cordes et électroniqueQuatuor Béla

Daniel D'Adamo_

Lips your lips_ , pour mezzo soprano et électronique

Isabel Soccoja voix.

A NOTER // Daniel D'Adamo sera invité également au festival "Présences 2017" à Radio France, et sera diffusé sur France Musique dans le cadre de l'émission "Alla breve" du 20 au 25 février 2017