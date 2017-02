Diffusion du concert "Jardins secrets" au festival Présences du 12 février 2017

Ce soir dans Tapage nocturne, nous diffuserons le concert ayant eu lieu le 12 février dernier au studio 105 de la Maison de la Radio, dans le cadre du festival Présences élaboré autour de la compositrice Kaija Saariaho.

Ce concert, conçu par le groupe de recherches musicales (GRM) de l’INA est presque exclusivement électroacoustique, à l’exception de la création de Martin Matalon, qui clôtura ce concert, et que nous n'entendrons pas ce soir.

Nous voyagerons à travers les générations et les esthétiques, allant de grandes figures comme Iannis Xenakis ou Jean-Claude Risset, récemment disparu, vers des générations contemporaines incarnées par Valérie Vivancos et Mario Mary, sans oublier, bien sûr, la compositrice finlandaise autour duquel a tourné ce festival, Kaija Saariaho, avec une œuvre électroacoustique, l’une des premières composées à Paris qui est devenue sa ville d’adoption.

Programmation du concert :

Hommage à Jean-Claude Risset

Sud : troisième mouvement

Iannis Xenakis

Orient-Occident

Valérie Vivancos

Hazy Metal (CRF : GRM - CM)

Mario Mary

2261

Kaija Saariaho

Jardin secret I