Charles Benarroch et le duo Franck Dadure / Soheil Peyghambari sont les invités de Tapage nocturne

L'actualité de la semaine : Charles Benaroch

Bruno Letort a reçu en studio la semaine dernière le batteur Charles Bennaroch, "Notoirement inconnu", pour un retour sur son parcours de "requin de studio", avec la parution de son livre cet été intitulé « A l’ombre des étoiles » paru en juillet dernier aux Editions LEN.



, © LEN

Arrivé du Maroc à la fin des années 50, Charles Benarroch vient de sortir un livre de mémoires captivantes, entre enregistrements en studio, tournées mondiales et rencontres avec les plus grands musiciens. Il a joué comme "requin de studio"* avec toutes les stars de la scène française du rock, de la variété et du jazz : Françoise Hardy, Jacques Dutronc, Eddy Mitchell, Julien Clerc, Christophe, Antoine, Nicoletta, Véronique Sanson, Michel Berger, France Gall, Philippe Chatel, Jacques Higelin, Alain Souchon, Laurent Voulzy, Serge Gainsbourg, Louis Chedid, les Gipsy King...

* surnom donné aux musiciens de studio car ils jouent derrière une vitre d’aquarium.

, © Radio France / Soizic Noël

LIVE du duo Franck Dadure (guitare, clarinette, effets) et Soheil Peyghambari (clarinette)

Enregistré au studio 107 de Radio-France le 13 septembre 2018

Franck Dadure

Compositeur, musicien, producteur, et improvisateur (sax /basse /contrebasse/ clarinette Turque/claviers/guitares, instruments faits maison…), Franck Dadure s’illustre sous divers pseudonymes autant dans l’électroacoustique expérimentale que dans un Jazz futuriste et créatif avec son groupe « The Fakir Orchestra » ainsi que dans de multiples projets satellites.

Franck Dadure a enregistré deux albums dans la collection Signature / Radio France :

CD "Tako Mitsu", Franck Dadure & The Fakir Orchestra, REF SIGNATURE 11095 (2016)

CD "Mélodies lunatiques", Franck Dadure, REF SIGNATURE 11074 (2012)

Soheil Peyghambari

Multi instrumentiste (clarinette, bois) et compositeur Iranien, Soheil Peyghambari a été nommé meilleur album de musique de fusion de l'année, pour l'album « Assumption (Gamāneh) », par le FIMF festival en 2015.

Il a rejoint le " Quartet Diminished " en 2016 et sorti l'album "Station two" en 2018 sous le label Hermes Records.