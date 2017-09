Benoît Menut est l'invité de Tapage nocturne

La madeleine de Bruno Letort

La Tène (Trio franco-suisse)

Alexis Degrenier (vielle-à-roue), Cyril Bondi (percussions) et Laurent Peter (harmonium indien, électronique)

_Tardive/Issime

_REF Bongo Joe BJR018

Portrait du compositeur Benoît Menut

Entretien enregistré le 31 août au studio 107 de Radio France

Le catalogue de Benoît Menut, l’invité de notre Tapage Nocturne de ce soir, est fait de facettes multiples qui jouent avec aisance avec les esthétiques, les instrumentariums les voix et surtout les mots. Car le mot est un élément indissociable de son expression. Tantôt pour le chœur, tantôt pour l’opéra, tantôt pour le texte lu tout est prétexte à musique, tout est prétexte à création. S’il cultive le mot chanté, il façonne également le mot écrit avec des ouvrages sur la musique qui ont pour vocation la découverte. Breton, il arbore ses racines comme une ressource vitale, qui jouerait sur une mythologie contemporaine.

Benoît Menut est lauréat du Grand Prix SACEM 2016 de la musique symphonique (catégorie jeune compositeur) et il est compositeur en résidence à l’Orchestre Symphonique de Bretagne jusqu'en 2018.

Extraits musicaux de l'émission :

Benoit Menut

Just for a While, Petite Cantate pour soprano et piano

(sur des textes de poètes anglais élisabéthains)

Benoit Menut

Chemins d'amis, op 60 pour alto, clarinette, piano, sons projetés et voix d’enfants

Création le 16 juin 2016 au Tambour de Rennes par les enfants de l’école Lafaye-Gaçet, Cyril Robert, alto, Chritine Fourrier, clarinette, Benoît Menut, piano, direction Anne Berry.

Benoit Menut

Trio n°1, In Memoriam Olivier Greif pour violon, violoncelle et piano

Commande de PQEV, création en l’abbaye de La Prée, 2008 (Pour le Trio Schubert)

Benoit Menut

le Singe pour chœur mixte (Extrait des Fables de La Fontaine)

Choeur National des Jeunes ACJ

Benoit Menut

le guerrier combattant

Benoit Menut

L'année du daim, op 42 pour orchestre symphonique

Commande de l’Orchestre des Pays de Savoie

Création 2013 (pour Nicolas Chalvin et l’orchestre des Pays de Savoie)