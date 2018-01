Art's Birthday UER, avec Carol Robinson et Serge Teyssot-Gay

Interview avec Clara Olivares, pour sa création "Mary" au Théâtre Gérard Philippe de Frouard les 25 et 26 janvier 2018

L’opéra de chambre Mary retrace la vie de l’écrivaine Mary Shelley (connue pour son célèbre Frankenstein) à travers trois grandes périodes de sa vie. Femme savante de lettres et de sciences, Mary Shelley a vécu dans l’Angleterre du XIXème siècle. Ses idées politiques, sa liberté d’esprit et sa vie faite de voyage font figure d’exception pour cette auteure qui a écrit son plus grand succès à seulement 19 ans.

À travers un opéra intimiste en anglais faisant appel aux nouvelles technologies musicales et aux marionnettes, l’ensemble XXI.n pose un regard sur Mary et les idées de vie et de mort qui inondent son œuvre et son existence.

Livret, composition Clara Olivares

Marionnettes, conception et réalisation, scénographie Jaime Olivares

Diffusion du Art's Birthday UER, avec Carol Robinson, clarinette basse et laptop et Serge Teyssot-Gay, guitare électrique