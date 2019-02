Alexandre Navarro invité de Tapage nocturne

"La nouveauté de la semaine

Pierre Jodlowski

Pulse

Extrait de « Ghostland »

Un projet de théâtre musical interprété par les Percussions de Strasbourg

L'invité de la semaine est Alexandre Navarro

Interview enregistrée le 28/01/19 au studio 151 de Radio France

Guitariste, compositeur et faiseur de labels, Alexandre Navarro se définit lui-même comme guitariste et faiseur de sons. Jouant sur les contrastes et sur les écarts entre le microscopique et l’infiniment grand, il vient de signer un nouvel opus, baptisé « Pneuma », une immersion dans un univers qui esquisse des confluences entre musique concrète et hip-hop minimaliste.



Illustration musicale de l'interview

Alexandre Navarro

Extraits de " Pneuma " (2019) :

Cycles Cercle

Pneumatiques

Diverses

Stellaire dub

Au rythme des rêves

Alexandre Navarro

Extraits de " Lost Cities " (2013) :

Searching Lights

Lost Cities

Je Vous Emmenerai

Cold Avenues

Dreaming In The Tram

Alexandre Navarro

Extraits de " Arcane " (2008) :

Bulles

Arcane

ACTU // Vient de paraître l'opus "PNEUMA" d'Alexandre Navarro sur BANDCAMP

A NOTER // Alexandre Navarro (Ambient dj set) sera en concert le 9 mars et en Live Set le 16 mars aux côtés de Christ. (Premier membre de Boards of Canada) au SULFURE FESTIVAL

La toute première édition du Sulfure Festival aura lieu du 9 au 31 mars au Vent Se Lève (Paris, dans le 19ème arrondissement).

Le programme est ambitieux et s'étalera sur onze dates au cours desquelles se produiront une trentaine d'artistes venus d'une dizaine de pays différents. La programmation est pointue et alléchante. Quant aux billets, c'est une initiative plutôt novatrice qui a été retenue puisqu'ils sont disponibles via une campagne Ulule; que vous préfériez une soirée ambient/experimentale, une soirée electro-pop/synth-rock, une soirée electronica ou bien une soirée drone/dark ambient, il y en aura pour tous les goûts...