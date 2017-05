Alessandro Bosetti est l'invité de Tapge nocturne

Les actus et madeleines de la semaine

Par Bruno Letort

Baudouin de Jaer

CD Eclerectic Attracta

par le Quatuor Tana

REF Sub Rosa SR433

Par François Bonnet

Tony Conrad

Four Violins (extrait)

CD Early Minimalism

REF Tables of Elements

L'invité du jour est Alessandro Bosetti

, © Radio France / Soizic Noël

Le travail d'Alessandro Bosetti est basé sur la musicalité de la voix, du langage et des langues. Ses compositions sont faites d'abstraction qui mêlent documents sonores et entretiens enregistrés, collages, pratiques instrumentales décalées, explorations vocales et manipulations numériques.

Alessandro Bosetti est l'auteur d'une série d'œuvres sonores remarquables formant un vaste corpus d'œuvres électroacoustiques et de compositions texte-son

Il est venu enregistrer au studio 107 de Radio France pour nous la semaine dernière, et il est ce soir, l'invité de ce Tapage Nocturne.

, © Radio France / Soizic Noël

Morceaux joués par Alessandro Bosetti :

_Plane Taléa N°12

Journal de Bord 16 janvier 1978

_

A NOTER /

Retrouvez le Journal de Bord avec Alessandro Bosetti, Carol Robinson et Alexandre Babel au GMEM de Marseille ce 18 mai 2017 au THÉÂTRE JOLIETTE-MINOTERIE.

Le compositeur et artiste sonore Alessandro Bosetti présente un travail autobiographique. Il s’agit du journal de bord de sa mère qui, en 1978, commence un long voyage à bord d’un voilier au départ de Gibraltar jusqu’aux îles Canaries. Sur scène, Alessandro Bosetti, quatre musiciens et un typographe entrelacent trois lignes directrices : l’itinéraire du voyage, le journal de bord et la voix qui le reconstitue. Cette version est une première étape d’un travail qui verra son achèvement en 2018.

Le dernier enregistrement d'Alessandro Bosetti :

CD Plane Taléa

Holidays Records HOL 096 (2016)