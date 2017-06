Akira Rabelais est l'invité de Tapage nocturne

Les actus et madeleines de la semaine

Par François Bonnet

Belows (Giuseppe Ielasi, et Nicola Ratti)

Sander

REF Latency ‎– LTNC012 (mai 2017)

Par Bruno Letort

David T. Little

Soldier song

REF Innova 852 (2013)

L'invité du jour est Akira Rabelais

L’artiste californien d’origine texane Akira Rabelais est une énigme.

Musicien à l’univers feutré et acide et figure de la scène électronique expérimentale, il sacralise la laptop music en y insufflant une dimension romantique et, selon ses propres mots, « indéterminée ».

Appréhendant la technologie et l’informatique comme extension humaine capable de prolonger le geste poétique, Rabelais propose une musique résolument contemporaine et pourtant étrangement hors du temps, tant elle est tissée de réminiscences, de fragments oubliés et de souvenirs partiels.

Depuis plus d’une quinzaine d’années, il signe discrètement et lentement, une des œuvres les plus fascinantes du répertoire musical actuel. A l’occasion de sa venue lors du festival Présences électronique, nous avons rencontré Akira Rabelais.

La traduction de cet entretien est signée Valentina Gardet.

