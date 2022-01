La Marseillaise de la Réforme

Pourquoi et comment Igor Feodorovitch Strawinsky va-t-il recourir à un choral varié pour tenter d’adoucir les mœurs le long de la lagune vénitienne à la fin de l’été 1956 ?

Programmation musicale

Hans Leo Hassler : Eine feste Burg ist unser Gott

Chœur de Garçons de Hanovre

Capella de la Torre

Nils Landgren & Friends

Act Music & Vision ACT98522

Jean-Sebastien Bach : Choral : Ein feste Burg ist unser Gott BWV 720

Michel Chapuis, orgue

Valois V 4422

Richard Wagner : Marche impériale en Si bémol Maj WWV 104

Orchestre Radio Symphonique de Berlin dirigé par Caspar Richter

Capriccio 10186

Giacomo Meyerbeer : Les huguenots :

- Ouverture (Acte I)

- Savez-vous qu'en joignant vos mains... (Acte V, scène 2 - Marcel, Raoul, Valentine et le chœur)

- Abjurez huguenots le ciel l'ordonne ! (Acte V, scène 2 - Chœur, Valentine, Raoul et Marcel)

Nikola Ghiuzele, basse (Marcel)

Martina Arroyo, soprano (Valentine)

Anastasios Vrenio, ténor (Raoul de Nangis)

New Philharmonia Orchestra dirigé par Richard Bonynge

Decca 430549-2

Jacques Offenbach : Ba-Ta-Clan : Le Ba-Ta-Clan (Quatuor)

Orchestre de Chambre Jean-François Paillard dirigé par Marcel Couraud

Erato 0630-19989-2

Claude Debussy : En blanc et noir L 142 : 2. Lent - pour 2 pianos

Stephen Kovacevich et Martha Argerich, pianos

Deutsche Grammophon 4795126

Ralph Vaughan Williams : 49th parallel - prologue

Orchestre Philharmonique de la BBC dirigé par Rumon Gamba

Chandos CHAN 10244

Mazette ! Quelle musique ! du 30/01/2022 émission Mazette ! Quelle musique ! Face au Choral ? Repérer, Alerter, Jubiler ! (3/3)