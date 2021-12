Naxos et le vrai-faux sirtaki

Ile du désespoir d'Ariane et de son retour à la vie, ile enchanteresse, mythique, Naxos est aussi l'ile des danses traditionnelles. Jouons du slouvliari, dansons la sousta et le hassapikos, danse des bouchers, et le sirtaki qui n'a pourtant rien d'une danse traditionnelle mais qui nous subjugue.

Ariane et Bacchus, © Getty / Peinture de Titian (The National Gallery de Londres). Droits photo : Universal History Archive