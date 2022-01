Le choral : plutôt appétissant ou attristant ?

Satie, Strawinski, Bach et un de ses fils livrent leur expérience.

Programmation musicale

Erik Satie : Sports et divertissements

Claude Pieplu, voix

Jean-Pierre Aremengaud, piano

Disques Circe 87119 LD

Igor Stravinsky : L'histoire du soldat : Petit choral (2ème partie)

Scribendum SC832/15

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Jean-Sébastien Bach : Erstanden ist der heil'ge christ, bwv628

André Isoir, orgue

Calliope CALL CAL 9711

Jean-Sébastien Bach : Choral BWV 267 : An Wasserflüssen Babylon - pour chœur et orgue

Chœur de l'Orchestre Baroque d'Amsterdam

Ton Koopman, orgue

Teldec 4509-94459-2

P.D.Q. Bach (Peter Schickele) : By the Leeks of Babylon extrait de The Seasonings

Janet Holmes, piano

Mission Peak Chamber Singers dirigés par Ofer dal Lal

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Mazette ! Quelle musique ! du 16/01/2022 AUDIO 1h 29mn émission Mazette ! Quelle musique ! Face au Choral ? Repérer, Alerter, Jubiler !