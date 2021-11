Du bambou : 10 pieds et 1 pied et 8 pouces

« Mieux vaut avoir pour amis la harpe et les flûtes, la lune et les fleurs ! » écrit l’ermite Kamo no Chōmei dans sa petite cabane de bambou. Soyons Zen ! Le son de la flûte des moines errants au visage dissimulé nous y invite.

Vue du Kumano kodō (Haut lieu de pèlerinage, péninsule de Kii, Japon), © Getty / Gonzalo Azumendi