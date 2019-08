Vladimir Horowitz : Une célébrité bien cachée !

« Je me suis arrêté comme on arrête une voiture dont on ne veut pas brûler le moteur. Je pensais que je ne rejouerai jamais. »Vladimir Horowitz

La deuxième retraite de Vladimir Horowitz va durer 12 ans, de 1953 à 1965.Etant jeune, il avait déclaré : « Je me ferai un maximum d'argent et m’arrêterai à 40 ans ». Voilà qui est fait, sauf qu’il en a 50. Au début il ne met même plus le nez dehors, fuit son piano… Mais sa curiosité pour Clémenti et pour Scarlatti le redynamise et puis, il est si célèbre qu’il peut imposer ses conditions : transformer son salon en studio d’enregistrement par exemple. Ainsi personne ne l’a oublié. Alors quand il revient en 65….. C’est un immense et mémorable concert !

, © Getty / Alfred Eisenstaedt / The LIFE Picture Collection

« Avant un concert, je pense à ces petits détails comme des socquettes qui ne me serrent pas. Vérifier que les nœuds de mes souliers sont bien faits, que mon pantalon est bien fermé. Alors arrive le moment où j’endosse mon habit, le moment où j’ai mis mon uniforme et où je suis comme un cheval de course avant le départ. Je me mets à transpirer. Je sens déjà une certaine électricité. J’aime être là 10 mn, ¼ d’heure à l’avance pour me réchauffer les doigts. Je suis un général et mes soldats sont les notes. Je dois les commander »Vladimir Horowitz

