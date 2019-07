Vladimir Horowitz : Un pianiste Fitzgéraldien

, © Radio France

Les deux ou trois premiers jours à New-York, j’étais comme un somnambule, je ne voyais rien, je ne distinguais rien. Après, ça a commencé à aller, je pouvais de nouveau tout voir et entendre.Vladimir Horowitz

L’Amérique ! Pour la première fois, Vladimir Horowitz se trouve face à son idole : Serge Rachmaninov. Leur rencontre marque le début d’un indéfectible lien tissé d’admiration et de tendresse. Un succès lui ouvre la carrière internationale qu’il avait rêvée. C’est aussi le temps des rencontres, Cortot, Rubinstein, Steinert… Et Le temps des amours au détour d’un voyage à Berlin, ville ouverte à toutes les passions. Le temps aussi d’un mariage, pour le meilleur et pour le pire avec Wanda Toscanini, la fille du maestro, qui grave sa notoriété dans la pierre. Mais il y a une condition à cette aisance, ne plus revenir en Russie. Alors l’angoisse l’étreint. Tous ces succès, toutes les libertés ne peuvent rivaliser avec sa mélancolie profonde.

Je pensais que j’allais mourir : penser que ce grand homme allait m’accompagner, moi, jeune pianiste dans son 3e Concerto, ça a été l’impression la plus marquante de ma vie. Et mon vrai début !Vladimir Horowitz, à propos de sa rencontre avec Serge Rachmaninov, en janvier 1928

Programmation musicale

Frank Trumbauer and his orchestra

Singin' the blues

Act Music ACT 9826-2

Nikolaus Medtner

Conte en La Maj op 51 nº3

Vladimir Horowitz, piano

Sony SK 48093

Serge Rachmaninov

Concerto n°3 en ré min op 30 : Allegro ma non tanto

Serge Rachmaninov, piano

Orchestre symphonique de Philadelphie, dir. Eugene Ormandy

RCA RD 85997

P.I Tchaïkovski

Concerto nº1 en si bémol min op 23 : Allegro non troppo e molto maestoso - allegro con spirito

Vladimir Horowitz, piano

Orchestre philharmonique symphonique de New-York, dir. John Barbirolli

APR 5519

P.I Tchaïkovski

Concerto nº1 en si bémol min op 23 : Andante semplice - prestissimo - tempo I

Vladimir Horowitz, piano

Orchestre philharmonique symphonique de New-York, dir. John Barbirolli

APR 5519

P.I Tchaïkovski

Concerto nº1 en si bémol min op 23 : Allegro con fuoco

Vladimir Horowitz, piano

Orchestre philharmonique symphonique de New-York, dir. John Barbirolli

APR 5519

Louis Armstrong and his Hot Five

West end blues

Giants of Jazz CD 0242

Claude Debussy

Children's corner : Serenade for the doll

Vladimir Horowitz, piano

Sony Classical 8869757500226

Duke Ellington

East St Louis toodle-oo

Duke Ellington and his orchestra

Affinity CD Charly 20

Serge Prokofiev

Toccata en re min op 11

Vladimir Horowitz, piano

Emi 7635382

Germaine Tailleferre

Valse lente

Aldo Ciccolini, piano

La Dolce Volta LDV 13

Moritz Moszkowski

Etincelles op 36 nº6 pour piano

Vladimir Horowitz, piano

DGG 427271-2

Robert Schumann

Concerto en la min op 54 : Allegro vivace

Cascavelle VEL 3164

Franz Liszt

Etude d'exécution transcendante d'après Paganini en Mi bémol Maj n°2

Vladimir Horowitz, piano

PHILIPS 456844

Heitor Villa-Lobos

A prole do bebê, Suite n°1 W 140 : Branquinha (A boneca de louça)

Vladimir Horowitz, piano

RCA RD 85670

Camille Saint Saëns

Etude en forme de valse en Ré bémol Maj op 52 n°6

Alfred Cortot, piano

Emi Classics 50999 704915 2 4

Ludwig Van Beethoven

Sonate n°28 en La Maj op 101 : Etwas lebhaft und mit der innigsten Empfindung

Vladimir Horowitz, piano

Sony Classical 88843054582-48-49

Félix Mendelssohn

Trio n°1 pour violon violoncelle et piano en ré min op 49 : Molto allegro ed agitato

Jascha Heifetz, violon

Gregor Piatigorsky, violoncelle

Arthur Rubinstein, piano

ALPHA 375/1

Joseph Oliver

Weather bird

Louis Armstrong, trompette

Earl Hines, piano

Le Chant du Monde 574190024

Serge Rachmaninov

Concerto n°3 en ré min op 30 : Allegro ma non tanto

Orchestre symphonique de la RCA Victor, dir. Fritz Reiner

Vladimir Horowitz, piano

Sony Classical 8869757500211