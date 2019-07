Vladimir Horowitz : Le piano, une arme ou une consolation ?

, © Radio France

Je les ai vus, vus de mes yeux jeter notre piano par la fenêtre. La devise des communistes était : « Volez ce qui a été volé ». Alors, ils prenaient tout ! Tous les vêtements dans les armoires, les livres, mes partitions, les meubles, tout . Il y a eu des centaines de gens tués et les rues étaient jonchées de balles et couvertes de sang. J’aurais pu être tué moi aussi ! Vladimir Horowitz

L’histoire de la Russie devient folle à partir de 1917, et celle de la famille de Vladimir Horowitz tourne au drame... Il lui faut conjurer l’horreur. Vladimir Horowitz n’a qu’un moyen à sa disposition : séduire le public avec son piano. Maintenant, il sait que sa virtuosité est irrésistible y compris en pays soviétique. Malgré l’effroi le plus total au suicide d’un frère aimé, cette époque est aussi le temps de l’amitié, avec le violoniste Nathan Milstein, et de l’espoir d’un ailleurs...

Programmation musicale

Dimitri Chostakovitch

Symphonie n°12 en ré min op 112

Orchestre symphonique de Londres, dir. Mstislav Rostropovitch

Warner Classics 2564641772/5

Felix Blumenfeld

Symphonie en do min, op.39

Orchestre symphonique D'Etat de Russie, dir. Igor Golovchine

Russian Disc RD CD 11052

Felix Blumenfeld

Variations sur un thème populaire russe : Variation n°7

Quatuor Kuss

Onyx 4090

Franz Liszt

Scherzo et marche S 177

Vladimir Horowitz, piano

Sony Classical 88843054582-03-04

Alexandre Scriabine

Concerto en fa dièse min op 20 : Andante

Heinrich Neuhaus, piano

Orchestre symphonique de la radio de Moscou, dir. Nikolai Golovanov

Lys 551-553

Edmund Meisel

B.O Le cuirassé Potemkine : The Odessa steps

Orchestre de la Suisse Italienne, dir. Mark Andreas

Edel Records 0029062 EDL

Serge Rachmaninov

Concerto n°3 en ré min op 30 : Allegro ma non tanto

Vladimir Horowitz, piano

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Zubin Mehta

Sony Classical 88843054582-50

P.I Tchaïkovski

Dumka en mi min op 59

Vladimir Horowitz, piano

Bellaphon 690.07.009

Niccolo Paganini

Caprice pour violon en la min op 1 n°5

Nathan Milstein, violon

Music & Arts CD-972

Johannes Brahms

Sonate pour violon et piano n°3 en ré min op 108 : 1. Allegro

Nathan Milstein, violon

Vladimir Horowitz, piano

RCA GD 60461

Nicolas Rimski-Korsakov

Le vol du bourdon

Vladimir Horowitz, piano

Grammofono 2000 GR20 AB 78619

Serge Rachmaninov

Lilas op 21 n°5

Nina Koshetz, soprano

Celius Dougherty, piano

Opal CDS 9855

Alexandre Vertinski

In the wings / Dans les coulisses

Alexandre Vertinski, chant

Chant du Monde LDX 274939-40

Traditionnel

Un soir à Moscou

Yoska Nemeth et son orchestre tzigane

Marianne Melodie 329534

Serge Prokofiev

L'amour des trois oranges : Marche

Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit

Decca 440331-2

Serge Rachmaninov

Prélude en sol dièse min op 32 n°12

Vladimir Horowitz, piano

Sony Classical 88843054582-15-16

Johannes Brahms

Sonate pour violon et piano n°3 en ré min op 108

Nathan Milstein, violon

Vladimir Horowitz, piano

RCA GD 60461