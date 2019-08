Vladimir Horowitz : Le piano ? Plus jamais !

, © Radio France

"Wanda sait que je suis un peu pervers, mais de toutes les façons, elle veut faire la tentative, il y a 3 ans qu’elle est amoureuse de moi. Moi je ne suis pas amoureux, je ne peux aimer personne. J’aime le piano."Vladimir Horowitz

Wanda aime Vladimir Horowitz et Vladimir Horowitz aime Toscanini… Les concerts s’enchaînent.

Il joue toujours plus et toujours plus vite. Quand enfin son père a l’autorisation de venir le voir en Europe, le fils prodige découvre l’enfer qu’ont vécu ses parents, sans doute aggravé par son refus de rentrer en URSS.

Vladimir Horowitz déprime, il n’en peut plus de cette vie de tournées incessantes. Alors il décide de tout arrêter et va se reposer en Suisse pendant 3 ans. Là, ses plus proches amis, Rachmaninov et Serkin, lui redonnent le goût du piano et de la vie. Mais rien ne peut empêcher la marche de l’histoire, en 1939, il faut partir...

Bibliographie, liens, vidéos…

Passez votre pointeur sur l'image ci-dessous et cliquez sur les icônes pour accéder à la bibliographie, à des liens, et des découvertes....

Programmation musicale

Claude Debussy

Etude n° 11 « Pour les arpèges composés »

Vladimir Horowitz, piano

Emi 7635382

L.V Beethoven

Concerto pour piano n°5 en Mi bémol Maj op 73 : Allegro

Vladimir Horowitz, piano

RCA Victor Symphony Orchestra, dir. Fritz Reiner

Sony Classical 88697575002-13

L.V Beethoven

Concerto pour piano n°5 en Mi bémol Maj op 73 : Adagio un poco mosso

Vladimir Horowitz, piano

RCA Victor Symphony Orchestra, dir. Fritz Reiner

Sony Classical 88697575002-13

Fred Astaire

Cheek to cheek

Milan Record S3997602

Jean Lenoir

Parlez-moi d'amour

Lucienne Boyer, chant

Philips 76 003

Franz Liszt

Valse oubliée en Fa dièse Maj S 215 n°1

Vladimir Horowitz, piano

Sony Classical 88843054582-23-24

Johannes Brahms

Concerto n°2 en Si bémol Maj op 83: Allegro appassionato

Vladimir Horowitz, piano

Orchestre symphonique de la NBC de New-York, dir. Arturo Toscanini

Appian Publications and Recordings APR 6001

Artie Shaw and his Orchestra

Begin the beguine

Fremeaux et Associés FA53411

W.A Mozart

Sonate nº11 en la maj k 331 : rondo alla turca

Vladimir Horowitz, piano

RCA GD 87755

George Gershwin

Porgy and Bess: Acte 1, scène 1: Introduction

London Philharmonic Orchestra, dir. Simon Rattle

Emi 2150142

W.A Mozart

Les Noces de Figaro : Riconosci in questo amplesso (Acte III)

Elisabeth Hoengen, Marcellina, Marjan Russ, Bartolo

Erich Kunz, Figaro, Erich Majkut, Curzio

George London, le Comte, Irmgard Seefried, Susanna

Chœur de L'Opéra d'Etat de Vienne

Orchestre philharmonique de Vienne, dir. Herbert von Karajan

Emi 7696392

Camille Saint-Saëns

Le carnaval des animaux : Poules et coqs

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

Ruth Segal et Naomi Segal, piano

Sony Classical 889854171426566/34

Leoš Janáček

From the house of the dead Acte I: prelude

Orchestre philharmonique de Vienne, dir. Charles Mackerras

Decca 430375-2

P.I Tchaïkovski

Concerto pour piano n°1 en si bémol min op 23 : 3. Allegro con fuoco

Orchestre Symphonique National du Danemark, dir. Fritz Busch

Vladimir Horowitz, piano

Danacord DACOCD 303

Robert Schumann

Humoresque en Si bémol Maj op 20 : Zum Beschluss

Vladimir Horowitz, piano

Sony Classical 88843054582-34-35

Johannes Brahms

Concerto n°1 en ré min op 15 : Rondo

Vladimir Horowitz, piano

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Arturo Toscanini

Appian Publications and Recordings APR 6001

Franz Liszt

Etude d'exécution transcendante d'après Paganini en Mi bémol Maj n°2

Vladimir Horowitz, piano

PHILIPS 456844

Frédéric Chopin

Barcarolle en Fa dièse Maj op 60

Vladimir Horowitz, piano

Sony Classical 88843054582-07-08

Frédéric Chopin

Sonate nº2 en si bémol min op 35

Vladimir Horowitz, piano

CBS 75 DC 622/24

Franz Liszt

Années de pèlerinage 1ère année Suisse S 160 : Allegro grazioso

Vladimir Horowitz, piano

Sony Classical 88843054582-23-24

L.V Beethoven

Sonate n°10 en Sol Maj op 96 : Scherzo

Adolf Busch, violon

Rudolf Serkin, piano

Music and arts CD-1244

Franz Schubert

Quintette en La Maj op posth 114 D 667 : Allegro vivace

Jaime Laredo, violon, Philipp Naegele, alto

Leslie Parnasse, violoncelle, Julius Levine, contrebasse

Rudolf Serkin, piano

Sony Classical 88691916752

Serge Rachmaninov

Symphonie nº3 en la min op 44 : Adagio ma non troppo

Orchestre Symphonique de Philadelphie, dir. Leopold Stokowski

Music Memoria 30910

Frédéric Chopin

Polonaise - Fantaisie n°7 en La bémol Maj op 61

Vladimir Horowitz, piano

CBS 75 DC 622/24

Gustav Mahler

Symphonie n°5 en ut dièse min : Adagietto

Orchestre philharmonique de Vienne, dir. Leonard Bernstein

DGG 431037-2

L.V Beethoven

Sonate pour piano n°14 en ut dièse min op 27 n°2 Clair de lune : 1. Adagio sostenuto

Rudolf Serkin, piano

Sony Classical 8898540406202

L.V Beethoven

Sonate nº14 en ut diese min op 27 nº2 "clair de lune" : adagio sostenuto

Vladimir Horowitz, piano

CBS MK 34509

Frédéric Chopin

Barcarolle en Fa dièse Maj op 60

Vladimir Horowitz, piano

Sony Classical 88843054582-07-08