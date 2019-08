Vladimir Horowitz : Le clown triste

, © Radio France

Une fois que je suis assis, je me transforme, je vois le compositeur, je deviens, je suis le compositeur, la musique me donne ce sens en plus. Ca exige beaucoup de concentration. Puis il faut que le courant passe dans le public et l’enveloppe. Je veux qu’il ressente ce que je ressens. Quand je pleure ou quand je ris au piano je veux que le public pleure et rit avec moi.

Vladimir Horowitz

De 1965, à 1989, l’ascension de Vladimir Horowitz est infinie. En dehors d’une courte troisième retraite, il devient un pianiste idolâtré, une star de la télévision. Il est si drôle, si fou, si spectaculaire avec ses nœuds papillon et son rire de Mozart. On se l’arrache et plus personne n’ose le critiquer pour sa virtuosité désinvolte. Il est vrai qu’il joue bien plus intérieurement maintenant. Il pose des conditions avant d’accepter de donner un concert, c’est la raison pour laquelle il est décrit comme capricieux. Ses dernières années sont marquées par la rencontre avec une âme sœur, le violoncelliste Mstislav Rostropovitch et par son retour en Russie en 1986, la première fois depuis 61 ans. Un retour aux racines de son immense mélancolie et de son talent.

Je suis un romantique du 19e siècle. Je suis le dernier, je prends des risques terribles… Comme mon jeu est très clair, si j’accroche, si je fais une faute, on l’entend tout de suite, mais la partition n’est pas une bible et je n’ai jamais peur d’oser. La musique est derrière les petits points blancs et noirs imprimés. Vous devez la chercher, c’est ça que j’entends par le grand style. Je joue pour ainsi dire de l’autre côté de la partition, en me retournant.

Vladimir Horowitz

