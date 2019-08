Vladimir Horowitz : La musique à la chaîne

« Je ne comprendrai jamais comment j’ai pu me laisser aller à m’écarter autant de la destination que je m’étais fixée dans ma jeunesse car j’aurais préféré fuir, j’aurais préféré n’importe quoi d’autre, ou rien, plutôt que de continuer à être une sorte de bateleur en vedette. Je n’ai jamais voulu être un surhomme du piano. »Vladimir Horowitz

1940 le roman américain commence, mais il n’est jamais que la suite des années de succès de Vladimir Horowitz. « Une vie en pullman », dit-il. Train, hôtel, concert… Il s’épuise encore et encore. Alors il joue toujours plus vite pour séduire « un public assoiffé de sang ». Un jeu qu’il qualifie lui-même de « mauvais goût ». La machine s’emballe.

Son épouse Wanda se révèle avoir le même caractère que son père, le maestro Toscanini. Forcé à faire une psychanalyse pour devenir un mari et un gendre idéal, Vladimir Horowitz n’a tout simplement plus envie de jouer. Cette fois la machine déraille…

Programmation musicale

Dimitri Chostakovitch

Symphonie n°7 en Ut Maj op 60 : Allegretto

Orchestre symphonique de la NBC de New-York, dir. Arturo Toscanini

RCA GD 60293

Johannes Brahms

Concerto n°2 en Si bémol Maj op 83 : Allegretto grazioso

Orchestre symphonique de la NBC de New-York, dir. Arturo Toscanini

Vladimir Horowitz, piano

Appian Publications and Recordings APR 6001

L.V Beethoven

Sonate pour piano n°21 en Ut Maj op 53: Allegro con brio

Vladimir Horowitz, piano

Sony Classical 88697 60474 2

Franz Schubert

Impromptu en La Bémol Maj op 90 nº4: Allegro

Vladimir Horowitz, piano

DGG 427271-2

Lennie Tristano

Intuition

Lennie Tristano Sextet

Frémeaux et Associes

Camille Saint Saëns

Danse macabre - transcriptions par Liszt et Horowitz

Vladimir Horowitz, piano

RCA GD 87755

Modeste Moussorgski

Tableaux d'une exposition : Promenade

Vladimir Horowitz, piano

Sony 88697538852

Modeste Moussorgski

Tableaux d'une exposition : Ballet des poussins dans leur coque

Vladimir Horowitz, piano

Sony 88697538852

Frédéric Chopin

Polonaise n°6 en La bémol Maj op 53

Vladimir Horowitz, piano

Sony Classical 88843054582-32-33

Frédéric Chopin

Polonaise n°6 en La bémol Maj op 53

Vladimir Horowitz, piano

Sony Classical 88843054582-48-49

Franz Liszt

Rapsodie hongroise nº15

Vladimir Horowitz, piano

RCA GD 87755

Erich Wolfgang Korngold

B.O The sea hawk: Escape me never

National Philharmonic Orchestra, dir. Charles Gerhardt

RCA GD 87890

Dean Martin

Never before

Le Chant du Monde 274273842

Serge Rachmaninov

Danses symphoniques op 45: 2. Andante con moto

Orchestre Philharmonique de Moscou, dir. Kiril Kondrachine

Profil Medien PH18046/10

Serge Rachmaninov

41 Danses symphoniques op 45 : Andante con moto

Martha Argerich et Nelson Freire, pianos

DGG

Serge Prokofiev

Sonate pour piano n°7 en Si bémol Maj op 83

Vladimir Horowitz, piano

Rca Red Seal

Art Tatum

Tiger rag

CBS 66 502

Vincent Youmans

Tea for Two

Art Tatum

Emerals Echoes

Franz Liszt / Ferruccio Busoni

Méphisto-valse n°1

Vladimir Horowitz, piano

Sony Classical 88843054582-34-35

John Philip Sousa

The stars and stripes forever

Vladimir Horowitz, piano

RCA GD 87755

Samuel Barber

Sonate pour piano op 26: Fuga; Allegro con spirito

Vladimir Horowitz, piano

Sony Classical 8869757500225

Alexandre Scriabine

Vers la flamme op 72

Vladimir Horowitz, piano

Sony Classical 88875038372

Juliette Gréco

Sous le ciel de Paris

Decca 4743169

George Gershwin / Ira Gershwin

B.O Un Américain à Paris : I got rhythm

Orchestre des studios de La Mgm, dir. Johnny Green

Gene Kelly et Georges Guétary, chant

CBS CDCBS 70286

Franz Schubert

Sonate pour piano n°21 en Si bémol Maj D 960: Molto moderato

Vladimir Horowitz, piano

RCA RED SEAL