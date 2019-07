L’enfance de Vladimir Horowitz : Un paradis entre deux enfers

"Etes vous celui qui pleure en jouant Schubert ?

''Qu’y a-t-il sous vos doigts Monsieur Horowitz ? Après des mois de recherche et d’écoutes, plus je m’approche de vous, plus vous vous éloignez . Cher inénarrable Volodia, êtes vous celui qui pleure en jouant Schubert ? Etes-vous le plus capricieux de tous les pianistes ? Le virtuose qui voulait surpasser Liszt ? Etes vous le mélancolique ou le clown ? Le pianiste du siècle, l’ouragan des steppes, l’ange et le démon ? Il existe tant de qualificatifs dont on vous a affublé, tant de clichés dont je voudrais tenter de me débarrasser. J’ai bien peur que cette série d’émissions ne soit qu’une succession de questions. Je vous vois en 3 romans, l’un est russe, l’autre proustien et le dernier américain. Mais chacun d’entre eux contient bien des pages blanches...''

Emmanuelle Franc

Le musicien apprend à se servir de son piano pour plaire et tenir la terreur à distance…

L’enfance de Vladimir Horowitz est un paradis perdu. C’est là qu’il faut chercher l’origine d’une palette sonore incomparable, dans cette enfance protégée et douce mais toujours en danger. Les stigmates des pogroms antisémites sont bien là. L’enfance du jeune Volodia bascule brutalement dans la violence de la Révolution russe. Le musicien apprend à se servir de son piano pour plaire et tenir la terreur à distance…

Ma mère m’a raconté que lorsque j’avais 3 ans je jouais du piano sur les carreaux de la fenêtre et j’ai cassé la vitre et j’ai eu les mains en sang et ils se sont dit : il voudrait peut être jouer du piano, ça doit vouloir dire ça. A 3 ans !

Vladimir Horowitz

Programmation musicale

Frédéric Chopin

Mazurka n°13 en la min op 17 n°4

Vladimir Horowitz, piano

Sony Classical 88843054582-19-20

Alexandre Gretchaninov

Variations op 172 : Andantino

Dieter Klocker, clarinette, Jana Vlachova, violon

Karel Stadtherrn, violon, Petr Verner, alto

Mikael Ericsson, violoncelle

CPO 999630-2

Serge Rachmaninov

Les cloches op 35 : Les clochettes du traîneau

Orchestre Symphonique National De Lettonie, dir. Andris Poga

Choeur Academique d’Etat de Lettonie Latvija

Evgueni Akimov, ténor

Odradek Records ODRCD345

Traditionnel

Nochen'ka

Fedor Chaliapine, basse

Jean Bazilevsky, piano

Nimbus NI 7823/4

Evdard Grieg

6 Pièces lyriques, Livre VIII op 65 : Chant du paysan

Aldo Ciccolini, piano

Cascavelle VEL1538

Alexandre Gretchaninov

Berceuse op 1 n°5

Nina Koshetz, soprano

Alexandre Gretchaninov, piano

Opal CDS 9855

Anton Rubinstein

Mélodie en Fa Maj op 3 n°1 (arrgt. David Popper)

Pablo casals, violoncelle

Nikolai Mednikoff, piano

RCA 09026 61616 2

Serge Rachmaninov

Prélude en sol min op 23 n°5

Vladimir Horowitz, piano

Tacet 204

Frédéric Chopin

Valse en La bémol Maj op 34 n°1

Josef Hofmann, piano

The Piano Library PL 311

Carl Czerny

L'art de délier les doigts op 740 : Exercices pour acquérir l'agilité

Jean-Frédéric Neuburger, piano

Mirare MIR 023

Jean-Sébastien Bach

Prélude sur le choral bwv 659 : nun komm heiden heiland

Vladimir Horowitz, piano

DGG 474334-2

Alexandre Scriabine

Symphonie n°1 en Mi Maj op 26 : Lento

Orchestre philharmonique d’Oslo, dir. Vasily Petrenko

Lawo LWC1160

Alexandre Scriabine

Prélude en ut dièse min pour la main gauche seule op 9 n°1

Vladimir Horowitz, piano

Sony Classical 88843054582-32-33

Vincenzo Bellini

La Sonnambula « Ah! non giunge uman pensiero »

Luisa Tetrazzini, soprano

Radio Anglaise BBC CD 667

Richard Strauss

Salomé op 54 TrV 215 : Danse des sept voiles

Richard Strauss, piano

Tacet 137

Frédéric Chopin

Etude en fa maj op 10 nº8 pour piano

Vladimir Horowitz, piano

EMI 7635382

Serge Rachmaninov

Polka de Wassili Rachmaninov

Vladimir Horowitz, piano

Sony Classical 88843054582-44-45

Serge Rachmaninov

Concertos pour piano n°2

Vladimir Horowitz, piano

Fidelio 8819