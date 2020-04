3. Vladimir Horowitz : Moscou, Berlin, Paris !

En 1925, Vladimir Horowitz quitte la Russie et la dictature bolchévique et prend la direction de Berlin, puis Paris... Dans ce 3ème épisode de la saga Horowitz, Emmanuelle Franc nous guide sur le chemin qui conduira le virtuose vers l’Amérique !

La première fois que j’ai entendu les deux concertos de Brahms, c’était à Berlin . Artur Schnabel jouait celui en si bémol avec Wilhelm Furtwängler et l'Orchestre philharmonique de Berlin. Ça m’a plongé dans un tel enchantement, que j’ai appris l’œuvre en un été.

Vladimir Horowitz

S’il veut réussir, Vladimir Horowitz doit adapter son répertoire au public tout en restant lui-même. Pas si simple, il y a tant d’immenses et célèbres pianistes en Europe en 1925 ! Seul un coup de chance inouï lui permet de se faire connaître. Une expérience de communion avec le public qui devient son Graal.

Dans le Berlin des années 20, et la fin des années proustiennes à Paris, Vladimir Horowitz, entre deux mondes, prépare l’avenir en Amérique.

