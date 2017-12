Virginie Tharaud, présente "De chant et d'amour" Éditions Jean-Claude Lattès

Née en 1748 Adelaïde de Villars passionnée de musique a 18 ans quand le baron de Beaumesnil bouleverse sa vie de jeune aristocrate. Enceinte, condamnée par son père au couvent, elle se présente à l'Académie royale de musique-futur Opéra national de Paris où les femmes sont sous l'autorité du roi. La beauté de sa voix lui ouvre ce refuge...

De Virginie Tharaud "De chant et d'amour" Éditions J.C. Lattès.

Versailles, novembre 1766. Grâce à ses talents de musicienne, Adélaïde de Villars trouve une place à l'Académie royale de musique de 1766 à 1781, où elle triomphe sous le nom de Mlle Beaumesnil. Elle ne limita pas ses talents à l’art du chant. Elle fut une des premières femmes de son temps à oser composer.

Les coulisses de l'Opéra ne sont que jalousies et manoeuvres politiques. Gluck et Piccinni rivalisent dans ce Paris qui s'embrase et où va bientôt souffler la tempête révolutionnaire. Tout s'effondre lorsque Gluck ambitionne de révolutionner l'art lyrique.

Gluck lui préféra Rosalie Levasseur pour interpréter ses partitions les plus tragiques. Qu’à cela ne tienne, elle n'a plus qu'une seule solution pour s'en sortir : composer ! En 1784, son opéra "Tibulle et Délie" fut donné avec succès à Paris en même temps que "Iphigénie en Aulide"

Protégée par Marie-Antoinette, elle réussit à échapper à la furie révolutionnaire. Elle épousa, parait-il, un ténor de l’Opéra-Comique, Philippe Cauvy, et mourut selon les sources en 1803 ou en1813.

"Je l'ai découverte en faisant mes études d'Histoire de l'art, pour lequel j'avais fait un DEA sur les portraits des demoiselles d'opéra. Je me suis penché sur les sources de l'époque, j'ai lu beaucoup sur ces demoiselles, leur vie m'a passionné, la sienne en particulier. Peut-être parce qu'elle était chanteuse, parce qu'elle est devenue compositrice et j'aime écrire de la musique. J'avais 2 liens avec elle et sa vie est à la fois tumultueuse et formidable !" Virginie Tharaud

Poursuivant des études de piano, de chant et d'Histoire de l'art, des recherches sur le quotidien de l'Opéra à la fin du XVIIIe siècle marqué par l'influence de Marie-Antoinette, que Virginie Tharaud a découvert l'existence de la Beaumesnil. Soeur du pianiste Alexandre Tharaud, elle est chef de choeur, professeure de piano et l'auteure d'ouvrages de formation musicale dont une méthode de piano "Haut les mains !"

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫Christoph Willibald Gluck (1714-1787) :Armide, Ouverture. Les Musiciens du Louvre, Marc Minkowski (direction) - De l'album "Christoph Willibald Gluck-Armide" - Label Archiv Produktion 459 616-2

Hervé Niquet et Le Concert Spirituel poursuivent la redécouverte d’ouvrages lyriques oubliés en se mesurant cette fois à la musique de la fin du Siècle des Lumières avec Andromaque (1778), l’unique tragédie lyrique de Grétry

♫’André-Ernest-Modeste Grétry (1741-1813) : Andromaque "Ombre chérie, ombre sacrée" Acte III, scène 1. Karine Deshayes, Le Concert Spirituel, Hervé Niquet (direction) - Label Glossa Music GES 921620-F

En 1784, son opéra "Tibulle et Délie" fut donné avec succès à Paris en même temps que "Iphigénie en Aulide"...

♫Mademoiselle Beaumesnil (1748-1813) : Tibulle et Délie "Vainement je voudrais feindre"

♫Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) :Symphonie n° 31 "Paris" Finale. Orchestre baroque d'Amsterdam, Ton Koopman (direction) - Album "Mozart–Symphonies Nos 25, 29, 33" - Label Erato ‎ 2292-45431-2