Figure majeure de l’école d’orgue, Vincent Warnier : "Les grands organistes du XXe siècle" Éd. Buchet-Chastel

L’orgue, héritier d’une tradition plus de deux fois millénaire, est un instrument central à la fois familier et méconnu du public.

L'ouvrage retrace son histoire et sa pratique à travers le portrait de 42 interprètes ayant laissé une trace enregistrée de leur art. Parmi eux, des représentants de l’orgue Hammond, très utilisé dans le jazz, de l’orgue de cinéma, de l’orgue de barbarie.

Un disque de plus de 4 heures accompagne cette parution, avec des inédits des riches collections radiophoniques de l'Ina, Institut national de l'audiovisuel

Vincent Warnier a succédé avec Thierry Escaich à Maurice et Marie-Madeleine Duruflé à la tribune de Saint-Étienne-du-Mont. Instrumentiste et improvisateur. Il mène une carrière de professeur agrégé de musicologie. Il a reçu de nombreux prix : Premier prix d’interprétation du Grand Prix de Chartres...

Renaud Machart, musicien de formation, journaliste au quotidien Le Monde et producteur de radio sur France Musique. Auteur de nombreux essais musicaux sur Francis Poulenc, John Adams, Leonard Bernstein, Stephen Sondheim.

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) - De l'album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

Première exécution, église Saint Etienne-du-Mont, Paris, le 16 mars 2004. Site de Thierry Escaich, compositeur et organiste...

♪Thierry Escaich -1965-) :Andante et scherzo. Thierry Escaich, orgue de l'église Saint-Etienne-du-Mont, Paris - De l'album "Organ Spectacular - Thierry Escaich - Improvisations (2008)" - Label Accord ACCD 480 0874

Publication du label américain Arbiter, est d’une importance capitale du point de vue historique, mais surtout musical, rassemble tout ce que Charles Tournemire a gravé pour Polydor–France en 1930 et 1931...

♪Charles Tournemire (1870-1939) :Improvisations sur le Te Deum. Charles Tournemire, orgue de la basilique Sainte-Clotilde, Paris - De l'album "Charles Tournemire: Complete Recordings (2008)" - Label Arbiter 156

CD6 - J.-S. Bach - 6 Chorales BWV 645-650 ( Schübler Chorales) · Fantasia in C Minor, BWV 562 · Fantasia in G Major, BWV 572 - Recorded 1959, church Saint-Sulpice, Paris...