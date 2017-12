Marcher dans les pas de la Callas... Tom Volf "Callas confidential" Éd. La Martinière & "Maria by Callas” Éd. Assouline

À l'occasion des 40 ans de sa disparition, parcourant ses archives personnelles, cet album nous invite à marcher dans les pas de la Callas, femme fragile, artiste acharnée de travail...

De Tom Volf "Callas confidential" Acheter ! Éditions de La Martinière

Des photos inédites issus de ses albums privés, des extraits de sa correspondance et de ses carnets, des entretiens redécouverts où elle se livre sur sa vie, son art, les scandales qui ont jalonné son parcours.

, © Radio France / Annick Haumier

Photographe et réalisateur Tom Volf a longtemps eu en charge la communication du Théâtre du Châtelet, Paris. Il a réalisé la captation des spectacles et interviewé les artistes se produisant sur cette scène. Après un détour par des études de médecine à New York,

, © Radio France / Annick Haumier

Tom Volf rencontre par hasard Maria Callas en découvrant sa voix dans un enregistrement de Lucia di Lammermoor de Donizetti en 2013. Et c'est une aventure de 3 ans, Tom Volf décide de rencontrer ses proches, d’acquérir des archives exceptionnelles. Il créera prochainement une "Fondation Maria Callas" à Paris afin de faire vivre cet héritage.

Tom Volf présente "Maria by Callas" un beau livre où l’on entend la musique et la voix si particulière de la Callas par l’image, permettant de découvrir la femme derrière la légende, intime et inédite.

De Tom Volf "Maria by Callas” Acheter ! Éditions Assouline

Tom Volf a voyagé dans le monde, rencontré les amis proches de Maria Callas qui lui ont ouvert leurs collections. Il a découvert un grand nombre de photos inédites, la plupart venant des albums de Maria Callas elle-même.

Nadia Stancioff, sa meilleure amie, et Georges Prêtre, son chef d’orchestre préféré, ont accepté pour la première fois de participer à l’édition de cet ouvrage sur l’artiste.

, © Radio France / Annick Haumier

SOUS LA COUVERTURE - GÉNÉRIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫PROGRAMME

"Ne vous laissez surtout pas rebuter par la date de l'enregistrement 1954, il ne s'agit certes pas de haute fidélité,mais la qualité est absolument parfaite pour l'époque.Quant à la voix de Callas, elle écrase toutes ses consoeurs..." Jean-Marie

♫Vincenzo Bellini (1801-1835) : Norma "Dormono entrambi norma" Acte II, scène 1. Maria Callas (Norma), Orchestre du théâtre de La Scala de Milan, Tulio Serafin (direction) - De l'album 3CD "Bellini : Norma (1954)" - Label Warner Classics 825646341115

♫Vincenzo Bellini (1801–1835) : La Sonnambula "Come per me sereno" Acte I, scène 1. Maria Callas (Amina), Orchestre du théâtre de La Scala de Milan, Leonard Bernstein (direction) - Album "Bellini: La Sonnambula complete opera live 1955 " - Label Warner Classics 0190295844653

♫Luigi Cherubini (1760–1842) : Medée "Nemici senza cor" Acte I. Maria Callas (Medea), Gino Penno (Giasone), Orchestre du théâtre de La Scala de Milan, Leonard Bernstein (direction) - De l'album "Cherubini : Medea (1953 - Milan) - Callas Live Remastered" - Label Warner Classics 0190295844608

♫Giacomo Puccini (1858 –1924) : Tosca "Tosca, finalmente mia !" Maria Callas (Tosca), Carlo Felice Cillario (Scarpia) Orchestre du Théâtre Royal de Covent Garden, Carlo Felice Cillario (direction) - Album "Callas Live Remastered - Puccini: Tosca (1964 - London)" - Label Warner Classics 0190295844493