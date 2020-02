Thierry Favier & Sophie Hache : "Réalités et fictions de la musique religieuse à l’époque moderne"> Éd. P.U.R.

"La musique a toujours eu sa place à l'église participant à la liturgie bâtissant autant un cadre qu'accompagnant la prière des fidèles.L"évolution de la pure polyphonie vocale vers un style perméable à la musique instrumentale et à l'opéra a t'elle pu susciter de violentes réactions ?" P. Venturini

La musique religieuse à l’époque moderne est soumise aux impératifs de convenance et de bienséance. Dans sa fonction liturgique, elle fait l’objet d’un discours apologétique ou normatif qui rapporte toute réflexion esthétique à l’éthique...

Alors que les travaux récents sur le plain-chant ont su exploiter les livres liturgiques et cérémoniels, toute une littérature reste à découvrir, à redécouvrir afin de saisir dans sa complexité l’ample domaine de la musique religieuse.

Dans une enquête collective, de multiples sources – singulièrement la presse et les polémiques – sont autant de dispositifs discursifs dessinant des espaces et des mises en scène, fixant des catégories morales et esthétiques, nourrissant des stratégies personnelles ou collectives dans la France de l’Ancien Régime.

Une ouverture européenne permet cette articulation entre réalité des pratiques et ambitions du pouvoir. Loin de s’effacer au fil d’une période marquée par une laïcisation croissante, la vie musicale religieuse, que l’on perçoit au travers de représentations contrastées, apparaît dans la richesse de ses usages.

Thierry Favier, professeur de musicologie à l’université de Poitiers, membre du centre de recherches interdisciplinaires histoire, histoire de l’art et musicologie (EA 4270)

Sophie Hache, maître de conférences en langue et littérature françaises à l’université de Lille, membre de l’équipe Analyses littéraires et histoire de la langue (EA 1061)

♫SOUS LA COUVERTURE - GÉNÉRIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) - De l'album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” –Coffret label Erato 75436

♫PROGRAMME

♪Jean-Joseph de Cassanéa de Mondonville (1711-1772) :Coeli Enarant (Psaume 18) 1. Coeli Enarrant / Choeur. Ensemble baroque de Limoges, direction Christophe Coin ‎– De l'album "Mondonville ‎– Grands Motets (1997) ‎– Label Astrée Auvidis ‎E 8614

♪François Couperin (1668-1733) :Deuxième Leçon De Ténèbres Pour Le Mercredi Saint À Une Voix, VAV. Patricia Petibon (dessus), Les Arts Florissants, direction William Christie ‎– De l'album "Couperin / Les Arts Florissants, William Christie – Leçons De Ténèbres (1997)" ‎– Label Erato 0630-17067-2

♪Michel-Richard de Lalande (1657-1726 ) :Venite, exultemus Domino, (S.58) No.7 Nos autem populus ejus. Reinoud van Mechelen (haute-contre), Les Pages & les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles, Collegium Marianum, direction Olivier Schneebeli (direction) ‎– De l'album "Michel-Richard de Lalande : Grands Motets (Live) (2018)" ‎– Label Glossa GCD924301

♪Antonio Vivaldi (1678-1741) :Dixit Dominus (RV 594) VIII. De torrente in via - Roberta Invernizzi (soprano) Concerto Italiano, direction Rinaldo Alessandrini – De l'album "Vivaldi / Gloria / Dixit Dominus : Rinaldo Alessandrini (2017)" ‎– Label Opus 111 OP30383