Sylvie Douche & Claude Coste : "Barthes et la musique" Éditions P.U.R. Presses-Universitaires-de-Rennes

À ÉCOUTER Roland Barthes (1915-1980) : Pièce (piano-flûte) Sylvie Douche (piano) & Justine Harrison (flûte) - prise de son : Marie-Angélique Mennecier

Roland Barthes naît le 12 novembre 1915 à Cherbourg. Son père officier de marine marchande mobilisé à la première guerre mondiale, disparaît en 1916, son bateau coulé par les allemands. Pupille de la nation, il vit avec sa mère à Bayonne, puis Paris où il est élève au lycée Louis le Grand...

Sous le direction de Sylvie Douche & Claude Coste : "Barthes et la musique"P.U.R.ÉditionsPresses universitaires de-Rennes

La musique tient une place essentielle dans la vie et l’œuvre de Roland Barthes, dans cet ouvrage, vingt-et-un spécialistes français et étrangers abordent cette présence de la musique sous toutes ses formes...

À ÉCOUTER Roland Barthes : Ouverture pour flûte, violon et piano - Justine Harrison (flûte), Anna-Maria Barbara (violon), Sylvie Douche (piano) - Prise de son Marie-Angélique Mennecier

La composition (Roland Barthes a écrit une dizaine de partitions dans les années 1930 et 1940)

Le commentaire critique (fasciné par le "grain de voix")

L'usage métaphorique ("Il faut toujours penser l'écriture en termes de musique", peut-on lire dans La Préparation du roman).

Claude Coste consacre une grande partie de sa recherche à l’œuvre de Roland Barthes, dont il a édité plusieurs séminaires au Seuil et aux relations de la littérature et de la musique.

Sylvie Douche est musicologue et pianiste. Elle travaille sur la musique française des XIXe et XXe siècles et plus particulièrement sur les liens qu’entretiennent musique et texte.

À ÉCOUTER Roland Barthes (1915-1980) : Rondeau (piano-chant), "En regardant ces belles fleurs" (Charles d’Orléans) Irène Bourdat (chant) & Sylvie Douche (piano) - prise de son : Marie-Angélique Mennecier

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) - De l'album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♪Robert Schumann(1810-1856) :Davidsbündlertänze Op.6 - Nr.1 Lebhaft. Wilhelm Kempff (piano) - De l'album "Robert Schumann - Wilhelm Kempff ‎– Davidsbündlertänze Op. 6 • Papillons Op. 2 (1967)" - Label Deutsche Grammophon 139 316

♪Gabriel Fauré (1845-1924) :La Bonne Chanson Op.61 (Verlaine) - La Lune Blanche Luit Dans Les Bois. Charles Panzéra (baryton), Madeleine Panzéra-Baillot (piano) - Label LYS 003/4

À ÉCOUTER Roland Barthes (1915-1980) : Adagio (piano-violoncelle) Sylvie Douche (piano) & Lucia Bistritcaia (violoncelle) - Prise de son Marie-Angélique Mennecier

♪Roland Barthes (1915-1980) : Adagio pour violoncelle et piano. Lucia Bistritcaia (violoncelle), Sylvie Douche (piano) Prise de son Marie-Angélique Mennecier - Document C. Coste & S. Douche

♪Robert Schumann (1810-1856) :Liederkreis. Op.39 n°5 - Mondnacht (1840) Hans Hotter (baryton-basse) & Gerald Moore (piano) - De l'album "Hans Hotter - The Great Bass-Baritone (2009)" - Label Warner Classics 64901