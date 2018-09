Par Sylvia Kahan "Winnaretta Singer-Polignac, Princesse, mécène et musicienne" Éditions Les Presses du réel

Winnaretta Singer-Polignac (1865-1943) a subventionné : N. Boulanger, C. Haskil, A. Rubinstein, V. Horowitz... Les Ballets russes, l'Opéra de Paris, l'Orchestre symphonique de Paris... Son salon était le lieu de rendez-vous de la culture française : Colette, Proust, Cocteau, Monet, Diaghilev...

Winnaretta Singer-Polignac (1865-1943) a commandé des œuvres à des compositeurs alors inconnus jouées dans son salon musical. La liste des œuvres créés pour elle est extraordinaire : Renard de Stravinsky, Socrate de Satie, El Retablo de Maese Pedro de Falla, Concerto pour deux pianos de Poulenc, sont parmi les plus connues !

Sylvia Kahan a consacré près de trois décennies à Winnaretta Singer-Polignac, cette femme hors normes dont l'amour pour les arts a eu une influence incommensurable sur le monde musical et littéraire du XXe siècle.

Pianiste, musicologue et écrivain, Sylvia Kahan est professeure au Graduate Center et au College of Staten Island, City University of New York.

♫PROGRAMME

Renard, une histoire burlesque chantée et jouée, faite pour la scène d’après des contes populaires russes...

La précision horlogère du rythmique Stravinsky enflamme la direction du jeune maestro dans un équilibre idéal entre hédonisme scintillant sonore, précision technicienne, articulation et intelligence architecturale...

