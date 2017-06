Stéphane Roth, directeur éditorial de la Philharmonie de Paris à propos de…Susan McClary, Lydia Goehr & Raymond Monelle

Stéphane Roth, directeur éditorial de la Philharmonie de Paris à propos de… Susan McClary « Ouverture féministe, musique, genre, sexualité »

Sous son label “La rue musicale”, la Philharmonie publie un livre manifeste qui propose une méthode et un cadre de pensée pour aborder la question du genre et de la sexualité en musique.

Lydia Goehr « Politique de l'autonomie musicale »

Depuis le 20e siècle, la musique cherche sa « voix ». Dans cette quête d’autonomie, des figures telles que Richard Wagner, Arnold Schoenberg ou Glenn Gould ont tenté de réévaluer les possibilités créatrices de l’expression musicale.

Quel lien entre la dissimulation d’un orchestre dans une fosse engloutie, la capacité de préserver son identité musicale en situation d’exil, l’abandon du concert au profit du studio d’enregistrement ?

Dans ces cinq essais, en dialogue et en conflit avec la pensée wagnérienne, Lydia Goehr sonde les limites philosophiques et politiques de nos idées musicales.

Philosophe reconnue internationalement pour ses travaux en esthétique, Lydia Goehr est professeur à Columbia University (New York). Elle est également l’auteure du Musée imaginaire des œuvres musicales (à paraître en 2017).

Raymond Monelle « Un chant muet, musique, signification, déconstruction »

Le personnage fictionnel du Dr Strabismus entreprend la rédaction d’un nouveau traité général sur la musique. Mais la tendance de la musique à se « déconstruire » d’elle-même, alliée aux mouvements retors de la postmodernité, voue cette entreprise à l’échec. Telle est la parabole qui encadre Un chant muet, une nouvelle approche de la théorie musicale et une interprétation inédite de l’histoire moderne de la musique

occidentale. Ouvrage majeur du musicologue britannique Raymond Monelle, Un chant muet propose une approche inédite, mêlant les théories de la déconstruction (Jacques Derrida) et de la signification (C.S. Peirce, Roland Barthes et Umberto Eco) à l’analyse musicale du répertoire occidental, de Jean Sébastien Bach à Charles Ives. Représentatif de la New Musicology angloaméricaine — dans le droit fil des cultural studies —, l’auteur aborde le fait musical sous un angle résolument « culturel » et dévoile ainsi les tensions sociales et existentielles qui imprègnent la musique classique et romantique.

Raymond Monelle (1937-2010) fut professeur de musicologie à l’université d’Édimbourg. Reconnu internationalement pour ses travaux dans le champ de la sémiotique musicale, il fut également critique pour le quotidien britannique The Independent. Ses publications comptent des ouvrages essentiels, comme Linguistics and Semiotics in Music (1992) et The Musical Topic (2006), ainsi qu’un roman inspiré de la jeunesse du compositeur Alban Berg, Bird in the Apple Tree (2014).

